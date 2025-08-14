셀트리온제약, 2분기 매출 1313억·영업익 155억

전년比 매출 12%·영업익 64.8%↑

셀트리온제약은 14일 경영실적 공시를 통해 올해 2분기 기준 매출액1313억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 12.1% 증가한 수치로, 역대 최대 2분기 매출을 달성했다.

영업이익은 전년 동기 대비 64.8% 증가한 155억원을 달성했으며, 영업이익률도 4%p 이상 오른 11.8%를 기록했다. 올해 상반기 누적 매출액은 2438억원, 영업이익은 262억원으로 각각 전년 동기 대비 13.9%, 100.3% 성장했다.

먼저, 케미컬 사업 부문에서 663억원의 매출을 거뒀다. 기존 주력 제품인 간장용제 '고덱스'가 전년 동기 대비 6.9% 성장한 160억원, 고혈압 치료제 '딜라트렌정'이 7% 늘어난 151억원의 매출을 기록하며 성장세에 힘을 보탰다. 생산 내재화를 완료한 당뇨병 치료제 '네시나'는 전년 동기 대비 65.7% 오른 64억원의 매출을 기록해 큰 폭의 매출 성장을 이뤘다. 이외에도 당뇨병 치료제 '액토스', 고혈압 치료제 '이달비'가 각각 18억원, 27억원 대의 매출을 달성했다.

바이오시밀러 사업 부문에서는 전년 동기 대비 58.3% 증가한 325억원의 매출을 기록하며 견고한 성장세를 이어갔다. 이 중 자가면역질환 치료제 '램시마', 유방암위암 치료제 '허쥬마', 혈액암 치료제 '트룩시마'가 총 188억원의 매출액을 달성하는 한편, 자가면역질환 치료제 '유플라이마'는 전년 대비 129.4% 성장한 18억원, 항암제인 '베그젤마'는 125.5% 성장한 20억원의 매출액을 기록했다.

올해 출시한 신규 바이오시밀러 제품들도 매출 성장을 도왔다. 자가면역질환 치료제 '스테키마', 안질환 치료제 '아이덴젤트', 알레르기성 천식 치료제 '옴리클로', 골질환 치료제 '스토보클로-오센벨트' 등 신규 바이오시밀러의 매출이 본격화되면서 총 97억원의 매출액을 기록했다.

위탁생산 부문에서는 자가면역질환 치료제 '램시마SC', '유플라이마' 등 PFS(사전 충전형 주사기, Prefilled Syringe) 제품의 상업생산이 늘어나면서 전년 동기 대비 24.6% 성장한 232억의 매출을 기록했다. 주요 SC 품목의 글로벌 수요가 빠르게 늘고 있어 위탁생산에서도 지속적인 성장세가 기대되고 있다.

셀트리온제약은 향후 ▲바이오시밀러 제품 생산 증대 ▲내재화 제품의 경쟁력 강화 ▲위탁생산 확대 등을 통해 매출 성장과 수익성을 제고하는 동시에, 적극적인 연구개발(R&D) 투자 등 차별화된 전략을 추진해 나가면서 시장 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

셀트리온제약 관계자는 "기존 제품의 견고한 성장세와 신규 제품의 판매 본격화에 힘입어 역대 최대 2분기 실적을 달성했다"며 "앞으로도 안정적인 생산 기반을 바탕으로 주력 품목의 판매 경쟁력을 강화해 지속적인 성과를 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



