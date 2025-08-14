본문 바로가기
이용배 현대로템 사장, 당진 현장서 안전·폭염 대응 점검

조성필기자

입력2025.08.14 16:26

폭염 속 '안전 최우선 경영' 실천
고위험 작업·보호구 착용 등 집중

현대로템은 이용배 사장이 14일 충남 당진공장과 건설현장을 찾아 안전점검과 온열질환 예방활동을 직접 주관했다고 밝혔다.


이용배 현대로템 사장이 14일 당진제철소 내에 위치한 3코크스 건식소화설비(CDQ) 건설현장에 마련된 빙수차 앞에서 근로자들에게 컵빙수를 전달하고 있다. 현대로템 제공

이번 점검은 '안전 최우선 경영' 기조를 실천하고 폭염 속 근로자들의 안전한 작업 환경을 확보하기 위해 마련됐다. 이 사장은 당진공장과 당진제철소 내 3코크스 건식소화설비(CDQ) 건설현장을 방문해 고위험 작업 밀착관리, 위험요소 사전 제거, 폭염 대응 매뉴얼 준수, 안전보호구 착용 여부 등을 점검했다.

현장 점검 후에는 빙수차를 배치해 컵빙수를 나누며 근로자들을 격려했다. 의왕연구소와 창원공장에도 커피차를 보내 온열질환 예방 수칙을 전달했다.


현대로템은 대표이사 현장 점검과 본부장 주관 일일점검을 확대하고, 떨어짐·감전·폭발 등 고위험 작업 현장에 안전감시자를 배치하고 있다. 또 QR코드를 활용한 '아차사고 제보제도'를 운영해 근로자 의견을 신속히 반영하고 있다.


이 사장은 "사람이 먼저다. 안전은 어떤 성과보다 우선하는 가치"라며 "작은 위험요소라도 사전에 차단하고 근로자들이 안전하고 건강하게 일할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
