안철수, 전한길 가장 약한 '경고' 조치에 "치욕의 날"

당 윤리위, '전대 난동' 전한길에 경징계

안철수 "쫓아내도 모자라...끊어내야"

안철수 국민의힘 의원은 14일 당 윤리위원회가 전당대회 합동연설회에서 난동을 일으킨 전한길 씨에 대해 가장 낮은 징계 수위인 '경고' 조치를 결정한 것을 두고 "국민의힘 치욕의 날"라고 맹비난했다.

안 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 전씨를 겨냥해 "보수의 심장, 대구·경북 당원들 앞에서 난동을 부린 미꾸라지에게 경고? 소금을 뿌려 쫓아내도 모자란 존재"라며 "끊어내야 살 수 있다"고 직격했다.

그는 "한 줌도 안 되는 극단 유튜버와 절연도 못하면서 어떻게 당을 살리고 국민의 신뢰를 회복하겠다는 거냐"며 "속에 천불이 난다"고 강하게 비판했다.

앞서 여상원 국민의힘 윤리위원장은 이날 오전 여의도 중앙당사에서 열린 브리핑에서 "윤리위원들 간 의견이 갈려 다수결로 경고 조치를 결정했다"고 밝혔다. 윤리위는 물리적 폭력이 없었다는 점과 형평성 등을 고려했다고 설명했다. 여 위원장은 "이번 사태에 관해 징계 사례를 찾아봤지만 발견하지 못했다"며 "정치적 문제로 풀어야지 법적 문제로 풀 것은 아니다"라고 강조했다.





