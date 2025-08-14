본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

안철수, 전한길 가장 약한 '경고' 조치에 "치욕의 날"

장보경기자

입력2025.08.14 15:12

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

당 윤리위, '전대 난동' 전한길에 경징계
안철수 "쫓아내도 모자라...끊어내야"

안철수 국민의힘 의원은 14일 당 윤리위원회가 전당대회 합동연설회에서 난동을 일으킨 전한길 씨에 대해 가장 낮은 징계 수위인 '경고' 조치를 결정한 것을 두고 "국민의힘 치욕의 날"라고 맹비난했다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘


안 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 전씨를 겨냥해 "보수의 심장, 대구·경북 당원들 앞에서 난동을 부린 미꾸라지에게 경고? 소금을 뿌려 쫓아내도 모자란 존재"라며 "끊어내야 살 수 있다"고 직격했다.

그는 "한 줌도 안 되는 극단 유튜버와 절연도 못하면서 어떻게 당을 살리고 국민의 신뢰를 회복하겠다는 거냐"며 "속에 천불이 난다"고 강하게 비판했다.


앞서 여상원 국민의힘 윤리위원장은 이날 오전 여의도 중앙당사에서 열린 브리핑에서 "윤리위원들 간 의견이 갈려 다수결로 경고 조치를 결정했다"고 밝혔다. 윤리위는 물리적 폭력이 없었다는 점과 형평성 등을 고려했다고 설명했다. 여 위원장은 "이번 사태에 관해 징계 사례를 찾아봤지만 발견하지 못했다"며 "정치적 문제로 풀어야지 법적 문제로 풀 것은 아니다"라고 강조했다.




장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료로 이용하는 제주 청소년들 "엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'네카라쿠배당토' 직원들, 이력서 첨삭 알바 논란

K-9·K-2·함포까지… ‘포’의 모든 것

잠시 잊었지만…우크라이나는 아직 '생지옥'이다

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

7000원짜리가 다이소에선 1500원…'못 사서 난리' 입소문에 품절대란

동화 같은 호텔 결혼식 직접 해보니…"원하는 대로 다 하면 3억"

트럼프, 파월 후임 조기지명 시사…"3~4명으로 좁혀"

새로운 이슈 보기