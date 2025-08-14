본문 바로가기
남양주시의회, 제7회 남양주시의회 의장기 게이트볼대회 성황리 개최

이종구기자

입력2025.08.14 14:31

경기 남양주시의회(의장 조성대)는'제7회 남양주시의회 의장기 게이트볼대회'가 14일 남양주체육문화센터 내 게이트볼장에서 성황리에 개최됐다고 밝혔다.

남양주시의회가 '제7회 남양주시의회 의장기 게이트볼대회'를 14일 남양주체육문화센터 내 게이트볼장에서개최하고 있다. 남양주시의회 제공

이번 대회에는 게이트볼협회 소속 11개팀 300여명이 참가했으며, 이정애 부 의장, 한송연 의원, 이수련 의원 및 도 의원, 남양주시 게이트볼협회 서정구 회장과 관계자 등이 참석해 자리를 빛냈다.


개회식은 △개식선언 △대회사 및 환영사 △표창수여 △축사 및 격려사 △우승기 반환 및 시타 △폐식 및 단체사진 촬영 순으로 진행됐다.

이정애 부의장은 대회사에서 "제7회 남양주시의회 의장기 게이트볼대회에 함께해 주신 모든 분께 감사드리며, 살고 계신 지역을 대표해 대회에 출전하신 선수분들의 열정은 앞으로 지역 사회 발전의 원동력이 될 것"이라며 "오늘 이 대회를 통해 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼치시고 즐거운 추억을 쌓으시길 바라며, 저희 남양주시의회 21명의 의원은 앞으로도 어르신들이 좀 더 편안한 환경에서 운동하실 수 있는 여건을 만들기 위해 지속적으로 관심을 갖고 노력하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
