화성시, 퇴직인력 역량강화 지원사업 교육생 모집

경기도 화성시는 은퇴자들의 사회 재진출과 노후 준비를 돕기 위한 '퇴직인력 역량강화 지원사업'에 참여할 3·4기 교육생을 선착순 모집한다고 14일 밝혔다.

3기 교육은 다음 달 15일부터 18일까지, 4기 교육은 다음 달 22일부터 25일까지다. 교육은 봉담읍 효행로 212 소재 화성시민대학에서 실시된다.

모집 대상은 미취업 상태인 45~64세의 화성시민이다. 기수별 선착순 15명을 모집하며, 참여 확정 시 개별 통보한다.

교육 내용은 ▲활기찬 중년으로 살아가기 ▲입사지원서 및 이력서 작성법 ▲성격유형 검사(MBTI)를 통한 자기 이해 ▲풍요로운 노후를 위한 재무설계 및 노무 교육 등으로 구성된다.

이번 교육은 실업급여 수급자를 위한 구직활동 1회로도 인정된다. 교육과 관련한 자세한 사항은 화성시 노사협력과나 화성시 일자리센터로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



