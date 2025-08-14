본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

화성시, 퇴직인력 역량강화 지원사업 교육생 모집

정두환기자

입력2025.08.14 10:51

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 화성시는 은퇴자들의 사회 재진출과 노후 준비를 돕기 위한 '퇴직인력 역량강화 지원사업'에 참여할 3·4기 교육생을 선착순 모집한다고 14일 밝혔다.

화성시, 퇴직인력 역량강화 지원사업 교육생 모집
AD
원본보기 아이콘

3기 교육은 다음 달 15일부터 18일까지, 4기 교육은 다음 달 22일부터 25일까지다. 교육은 봉담읍 효행로 212 소재 화성시민대학에서 실시된다.


모집 대상은 미취업 상태인 45~64세의 화성시민이다. 기수별 선착순 15명을 모집하며, 참여 확정 시 개별 통보한다.

교육 내용은 ▲활기찬 중년으로 살아가기 ▲입사지원서 및 이력서 작성법 ▲성격유형 검사(MBTI)를 통한 자기 이해 ▲풍요로운 노후를 위한 재무설계 및 노무 교육 등으로 구성된다.


이번 교육은 실업급여 수급자를 위한 구직활동 1회로도 인정된다. 교육과 관련한 자세한 사항은 화성시 노사협력과나 화성시 일자리센터로 문의하면 된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국인 관광객 1인당 5만원씩 숙박비 지급…관광객 유치 나선 경남 중국인 관광객 1인당 5만원씩 숙박비 지급…관광객... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대법 “아기상어 표절 아니다” 韓제작사 최종 승소

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

'네카라쿠배당토' 현직자가 돈 받고 이력서 첨삭

네이버 "대한민국 구석구석 가장 잘 아는 AI 모델…수출도 가능"

트럼프, 파월 후임 조기지명 시사…"3~4명으로 좁혀"

새로운 이슈 보기