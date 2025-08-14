신정훈 "행안부 특별교부세 39억 확보"

"재해재난 예방·주민 생활 인프라 확충"

신정훈 더불어민주당 의원.

더불어민주당 신정훈 의원(나주·화순)은 행정안전부로부터 나주와 화순지역 재해재난 예방 및 주민 생활 인프라 확충을 위한 특별교부세 39억원을 확보했다고 14일 밝혔다. 이번에 확보한 특별교부세는 지역 현안 해결을 위해 사용될 예정이다.

구체적 사업은 나주시의 경우 ▲남평읍 중앙교 교량 차선 확장(3억원) ▲이창동 소재지권 활성화 개선(5억원) ▲남평읍 수원리 신금마을 배수개선(2억원) ▲봉황면 소재지권 활성화 개선(5억원) ▲재난예경보시설 확충(4억원) 등이다.

화순군은 ▲화순읍 다지리 가로등 설치(4억원) ▲춘란 산업 육묘장 조성(3억원) ▲재해위험교량( 신성교) 보수·보강(4억원) ▲용계지구 수리시설 개·보수(5억원) ▲하니움문화스포츠센터 옥상 방수공사(4억원) 사업비를 확보했다.

신 의원은 "이번 특별교부세 확보로 나주와 화순지역 주민 안전과 생활 편의가 한층 향상될 것이다"며 "앞으로도 지역 현안 해결과 발전을 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



