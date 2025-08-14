오세훈, 광복 80주년 맞아 "韓 당당한 나라 됐다…더 자랑스러워 해야"

"세계인, 한국 라이프스타일 동경

소중한 유산 후손에게 더 빛나게 물려주자"

오세훈 서울시장이 광복 80주년을 맞아 한국은 세계적 위상이 높은 당당한 나라가 됐다며 "우리는 더 자랑스러워해도 된다"고 말했다.

오 시장은 14일 페이스북에 "세계인들은 우리의 음악뿐 아니라 먹는 것, 즐기는 것, 입는 것까지 한국인의 라이프스타일 자체를 동경하고 있다"며 이같이 적었다.

오 시장은 "서울은 1년에 외국인 관광객이 1000만명 넘게 찾는 소프트파워의 도시가 됐고 세계 도시 경쟁력 지수 6위에 올랐으며, 한국은 군사력도 세계 5위 수준의 당당한 나라가 됐다"며 "이제 정말 중요한 건 이 소중한 유산을 후손들에게 더욱 빛나게 물려주는 것 아닐까"라고 했다.

그러면서 오 시장은 "선열들이 꿈꾸셨던 그 나라를 우리가 이뤄냈듯이, 이제 우리도 다음 세대가 자랑스러워할 그런 나라를 만들어가자"고 전했다.

오 시장은 서울에서 열리는 광복절 맞이 행사들도 소개했다. 그는 "서울광장에는 태극 바람개비 300개로 만든 높이 6m의 '태극기 언덕'이 조성됐고, 서울도서관 꿈새김판에는 안중근 열사의 '단지동맹 혈서 태극기'를 모티브로 한 작품이 걸려 있다"며 "노들섬에서는 '데니 태극기' 등 역사 속 태극기 16점과 1000개의 태극 바람개비가 한강 위에서 힘차게 펄럭이고 있다"고 설명했다.

이어 오 시장은 "시민 여러분도 태극기 언덕에 직접 올라 기념사진도 찍어보시고, 15일 광복절 기념 콘서트와 함께 뜻깊은 80주년을 만들어 보시면 어떻겠냐"고 독려했다.





