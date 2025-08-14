현대캐피탈, 7억弗 해외 ABS 발행

조달 자금 ESG채권 활용

"유럽서 호응…경쟁력 입증"

현대캐피탈은 신차 할부 채권을 기반으로 7억달러(약 9700억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)를 성공적으로 발행했다고 14일 밝혔다.

서울 중구 현대캐피탈 사옥 전경. 현대캐피탈 AD 원본보기 아이콘

현대캐피탈의 ABS는 평균 만기 4년이다. 4억5000만달러와 2억1000만유로(미화 2억5000만달러)로 구성된 '듀얼 트랜치(Dual Tranche)' 구조로 발행했다.

특히 조달 자금 중 유로화 ABS는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권으로 친환경 차량 구매와 소상공인 지원 사업에 활용할 예정이다.

이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 "지난해 12월에 이어 7억달러 해외 ABS를 발행하며 글로벌 자산유동화 시장에서 회사의 경쟁력을 입증했다"며 "최근 주목받는 유로화 ESG 채권을 발행해 유럽 조달시장에서 투자자들에게 호응을 얻었다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>