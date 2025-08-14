KIOST·문대림 의원, ‘기후위기 대응 위한 해양 기후테크 미래 발전 전략 세미나’ 공동 개최

해양 기반 이산화탄소 제거 기술 논의



기후위기 대응 해양과학의 역할 모색

문대림 국회의원(더불어민주당·제주시갑)은 한국해양과학기술원(원장 이희승 KIOST)과 공동으로 오는 18일, 국회의원회관 제1세미나실에서 '기후위기 대응을 위한 해양 기후테크 미래 발전 전략 세미나'를 개최한다.

이번 세미나는 국제사회에서 탄소 저감과 신재생에너지 전환을 통한 '2050 탄소중립' 실현 논의가 본격화되는 가운데, 새 정부가 추진 하고 있는 '기후에너지부' 신설 등 정책 기조에 맞춰, 해양과학기술을 기반으로 한 기후위기 대응 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

행사는 문대림 의원의 개회사와 이희승 KIOST 원장의 환영사를 시작으로, 해양기반 이산화탄소 제거 기술과 관련 정책·금융 분야 전문가들의 발표와 토론이 이어질 예정이다.

먼저, KIOST 임운혁 책임연구원이 '해양기후테크: mCDR 기술의 현재와 미래 전망'을 주제로 해양 기반 이산화탄소 제거기술(mCDR)의 기술 개발 현황과 발전 가능성을 소개한다.

이어 기후변화행동연구소 박현정 부소장이 '온실가스 감축기술 국제인증의 현황과 mCDR 인증에 필요한 과제'에 대해 발표하며, 마지막으로 한양대학교 김진수 교수가 'mCDR 관련 국내외 금융시장 동향과 국내 투자 활성화 방안'을 통해 기후테크 기술이 산업·금융 분야에서 어떤 역할을 할 수 있는지를 조망한다.

특히 주목할 기술인 mCDR(Marine Carbon Dioxide Removal)은 해양 생물학적·화학적 과정을 촉진해 해양을 통해 대기 중 이산화탄소를 대규모로 제거하는 기술로, 해양 기반의 탄소흡수·저장을 가능케 하는 차세대 기후테크로 평가받고 있다.

이희승 KIOST 원장은 "지구 표면의 70%를 차지하는 바다는 기후 조절 능력 면에서 가장 중요한 지구시스템 중 하나"라며 "이번 세미나를 통해 과학적 해법이 정책에 반영되는 계기가 되기를 바라며, 관련 연구를 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

또 문대림 의원은 "기후변화 대응과 탄소중립 실현은 더 이상 미룰 수 없는 전 지구적 과제"라며 "이번 세미나가 해양을 통한 지속가능한 성장 비전을 구체화하고, 기후변화에 대응하는 국가 전략 수립에 실질적인 기여를 하는 자리가 되길 바란다"고 강조했다.

