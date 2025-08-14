[클릭 e종목]"씨어스, 환자 모니터링 시장 블루오션…목표가↑"

상상인증권은 14일 씨어스테크놀로지 씨어스테크놀로지 458870 | 코스닥 증권정보 현재가 33,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,300 2025.08.14 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"씨어스테크놀로지, 의료기기 넘어 디지털 헬스케어 플랫폼 도약"대웅제약, 병상 모니터링 시스템 '씽크'와 EMR 데이터 연동[클릭 e종목]"씨어스테크, 심전도 검사 대중화를 선도" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 "입원환자 모니터링 솔루션 '씽크(thynC)'의 성장 잠재력을 높게 평가해 목표주가를 기존 3만원에서 4만원으로 선제적으로 상향 조정한다"고 밝히며 투자의견 '매수'를 유지했다.

씨어스테크놀로지는 병원을 대상으로 진단·건강검진 솔루션(mobiCARE)과 입원환자 모니터링 솔루션(thynC)을 제공하고 있다. 이중 thynC는 병원 입원환자의 심전도, 체온, 산소포화도, 혈압 등 주요 생체신호를 실시간으로 통합 모니터링하는 솔루션으로 2025년 수주 규모는 약 1만 병상으로 알려져 있다. 상반기 중 3000병상 설치를 완료해 상반기 전체 98억원의 매출을 기록했다. 2분기에는 67억원의 매출을 올려 2분기 전체 매출의 약 84%를 차지했다. 2025년 2분기 매출액은 전년 동기 대비 799.8% 증가한 80억원, 영업이익은 15억원을 기록했다.

하태기 상상인증권 연구원은 "국내에서는 뚜렷한 경쟁자가 없는 블루오션 시장으로 평가된다"며 "하반기 남은 계약 물량 7000병상 중 4900병상을 설치한다는 가정하에, thynC 매출액은 160억원에 이를 것"이라고 전망했다. 이어 "내년부터 중동 등 해외 수출 매출이 더해질 경우 추가 성장 여력도 충분하다"고 말했다.

수주 증가에 따라 생산과 영업 인력이 확대되고 있어 2025년 연결 매출액은 322억원, 영업이익은 62억원으로 추정됐다. 2026년에는 영업 레버리지 효과로 인해 매출액이 475억원으로 늘고, 영업이익은 147억원까지 증가할 것으로 내다봤다.

주가 흐름과 관련해서는 "2025년 1분기까지 1만원대 초반에서 장기간 조정을 받던 주가가 thynC 병원 계약 발표 이후 2분기부터 급등해 현재 3만3000원대에서 횡보하고 있다"며 "시가총액은 약 4100억원으로, 현재 주가는 이미 연간 1만 병상 수주 실적을 반영한 수준"이라고 분석했다.

그는 "thynC가 아직 시장에 잘 알려지지 않았고 사업이 B2B 형태라 일반인 인지도는 낮다"면서도 "대웅제약이 영업을 맡고 있어 사업 연속성과 신뢰성이 높고 병원의 효율성을 높이고 비용 절감 효과를 제공하는 필수 서비스로 판단된다"고 강조했다. 이어 "2025년 상반기 수주 실적을 보면 병원의 호응도가 높았고, 강력한 경쟁자가 없는 만큼 성장 잠재력이 크다"며 "2026년 이후 thynC 사업과 매출도 긍정적"이라고 언급했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



