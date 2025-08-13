본문 바로가기
서울·인천·경기·강원, 산사태 위기경보 '심각' 상향

최서윤기자

입력2025.08.13 20:23

전남은 '경계→주의' 하향

산림청이 13일 오후 7시 30분을 기해 서울·인천·경기·강원 지역 산사태 위기 경보를 '경계'에서 최고 단계인 '심각'으로 상향했다. 전남은 '경계'에서 '주의'로 낮췄다.


기상청은 이날 밤부터 14일 아침까지 수도권과 강원 영서를 중심으로 시간당 30~70㎜의 강한 비와 최대 150~200㎜ 이상의 폭우가 예상된다고 밝혔다.

수도권에 집중호우가 쏟아진 13일 경기 가평군 조종면 신상리에서 지난달 산사태로 파손된 민가의 모습. 연합뉴스

이미라 산림청 차장은 "산사태 위기 경보가 '심각'으로 상향 발령됐다"며 "국민 여러분께서는 긴급재난문자(CBS), 마을방송 등 대피 안내에 귀 기울여 달라"고 했다.


이 차장은 이어 "짧은 시간에 강한 비가 예보된 만큼 산림 주변은 접근하지 마시고 산림과 인접한 지역에 거주 중인 분들은 대피 명령 시 마을회관 등 지정된 대피소로 신속하게 대피해 달라"고 당부했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

