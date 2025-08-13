본문 바로가기
EU, 보쉬·미쓰비시 배터리 서비스 합작사 설립 승인

최서윤기자

입력2025.08.13 19:43

유럽연합(EU) 경쟁당국이 13일(현지시간) 독일 보쉬와 일본 미쓰비시중공업이 설립하는 전기차 배터리 서비스 합작사에 대해 승인했다.


EU 집행위원회에 따르면 합작사는 독일에 설립되며, 전기차 배터리 생애주기 서비스(BaaS) 사업 지원을 맡는다. 양사는 EU를 비롯해 일본, 중국, 미국, 인도에서 제품과 관련 서비스를 제공할 계획이다.

EU 깃발. 로이터·연합뉴스

EU 깃발. 로이터·연합뉴스

집행위는 두 회사의 시장 점유율이 제한적이어서 경쟁 저해 우려가 없다고 판단했다. 이번 승인 절차는 간소화된 기업결합 심사 규정에 따라 처리됐다.


집행위는 "기업들의 규제 부담을 줄이고 유럽 내 경쟁을 저해하지 않는다는 점이 명백한 사안에 대해서는 신속히 기업결합 승인을 하는 것을 보여주는 사례"라고 했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
