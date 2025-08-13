[프로필]김영수 문체부 1차관…콘텐츠 강국 이끌 전문가

문화체육관광부 제1차관에 김영수 국립중앙박물관 행정운영단장이 13일 임명됐다.

김 신임 차관은 1967년 서울 출생으로 배문고, 서울대 미학과를 졸업했다. 이후 미국 시라큐스대에서 행정학 석사를 거쳐 행정고시 38회로 공직에 입문했다.

문체부에서 기획조정실장, 콘텐츠정책국장, 체육협력관, 정책기획관, 예술정책관 등을 지내며 문화체육관광 전 분야에서 정책경험을 쌓았다.

강유정 대통령실 대변인은 "정책에 대한 풍부한 이해를 바탕으로 우리나라를 콘텐츠 글로벌 빅5로 성장시킬 전문가로 기대한다"고 밝혔다.

▲1967년 서울 출생 ▲배문고·서울대 미학과 졸업 ▲美 시라큐스대 행정학 석사 ▲행정고시 38회 ▲문체부 콘텐츠정책국장 ▲문체부 기획조정실장 ▲문체부 국립한글박물관장 ▲문체부 국립중앙박물관 행정운영단장





