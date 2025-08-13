본문 바로가기
[프로필]김영수 문체부 1차관…콘텐츠 강국 이끌 전문가

박병희기자

입력2025.08.13 18:01

문화체육관광부 제1차관에 김영수 국립중앙박물관 행정운영단장이 13일 임명됐다.


김 신임 차관은 1967년 서울 출생으로 배문고, 서울대 미학과를 졸업했다. 이후 미국 시라큐스대에서 행정학 석사를 거쳐 행정고시 38회로 공직에 입문했다.

김영수 문화체육관광부 제1차관

김영수 문화체육관광부 제1차관

문체부에서 기획조정실장, 콘텐츠정책국장, 체육협력관, 정책기획관, 예술정책관 등을 지내며 문화체육관광 전 분야에서 정책경험을 쌓았다.

강유정 대통령실 대변인은 "정책에 대한 풍부한 이해를 바탕으로 우리나라를 콘텐츠 글로벌 빅5로 성장시킬 전문가로 기대한다"고 밝혔다.


▲1967년 서울 출생 ▲배문고·서울대 미학과 졸업 ▲美 시라큐스대 행정학 석사 ▲행정고시 38회 ▲문체부 콘텐츠정책국장 ▲문체부 기획조정실장 ▲문체부 국립한글박물관장 ▲문체부 국립중앙박물관 행정운영단장




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
