본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

시민단체 "日 입국심사서 활동가들 부당 억류, 시정해야"

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.13 17:20

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
이국언 일제강제동원시민모임 이사장이 지난 7일 오후 일본 나리타공항 조사실에 억류돼있다. 일제강제동원시민모임 제공

이국언 일제강제동원시민모임 이사장이 지난 7일 오후 일본 나리타공항 조사실에 억류돼있다. 일제강제동원시민모임 제공

AD
원본보기 아이콘

한일역사정의평화행동과 민족문제연구소, 일제강제동원시민모임은 13일 입장문을 내고 "일본 당국은 한국 시민단체 활동가들에 대한 부당한 억류 조치에 대해 사과해야 한다"고 촉구했다.


이들은 "일본 입국 심사 과정에서 별다른 이유 없이 2시간가량 부당 조사를 받았다"며 백번 양보해서 이들이 위험한 물건, 불법 무기, 마약을 소지한 것으로 의심된다면 테러 방지 차원에서 충분히 이해할 수 있겠지만, 이들이 과거 일본에서 현행법 위반으로 처벌받은 전력이 있었던 사람이 아니라는 점에서 이 사안은 결코 가볍지 않다"며 이같이 밝혔다.

이국언 시민모임 이사장은 지난 7일 오후 나리타국제공항을 통해 일본으로 입국했는데, 1시간 40분 동안 방문 목적·행선지·숙박지 등을 억류된 상태에서 조사받았다.


시민모임은 "이는 정식 수교 관계를 맺고 있는 우리나라 국민에 대한 외교적 결례다"며 "매번 일본을 방문할 때마다 횡포를 당하는 것은 블랙리스트가 있기 때문이다"고 주장했다.


그러면서 "국제사회가 인정하는 테러단체 성원도 아닌 이웃 국가 일반 국민에 대한 블랙리스트 작성과 운용은 상대국에 대한 비상식적 처우이자, 국민감정을 악화시키는 요인이 될 수밖에 없다"며 "우리나라 정부는 국민이 겪고 있는 부당한 처우에 대해 실태를 조사해야 한다. 상호주의 입장에서 일본의 부당한 조치에 대해 대응책을 마련하라"고 촉구했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

"V1 김건희, V2가 윤석열" 농담까지 전한 NYT

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

새로운 이슈 보기