광주대, 졸업생 특화프로그램 '구글 AI 에센셜' 수강권 제공

광주대학교 졸업생특화프로그램에서는 재학생·졸업생(졸업예정자)들의 AI 기초 역량 향상을 위해 '구글 AI 에센셜' 수강권을 무료로 제공한다고 13일 밝혔다.

이 강의는 고용노동부와 구글코리아가 마련한 총 8시간 내외의 디지털 스킬업 프로그램으로, AI 사전 지식이 없는 사람도 쉽게 이해할 수 있도록 구성됐다.

수강을 마치면 구글 공식 수료증이 발급돼 이력서나 포트폴리오에도 활용할 수 있다. 주요 교육 내용은 ▲AI 소개 ▲AI 도구로 생산성 극대화 ▲프롬프팅 기법 ▲AI의 책임 있는 활용 ▲AI 시대 선도 전략 등이다. 수강 희망자는 참여 신청서를 제출한 뒤, 이메일로 받은 학습 초대 링크를 통해 Coursera에 가입 후 학습을 시작하면 된다.

신춘우(회계세무학과 교수) 대학일자리플러스센터장은 "이번 프로그램이 학생과 졸업생들의 AI 활용 역량을 높이는 기회가 될 것이다"며 "앞으로도 미래 역량 강화 프로그램을 지속 확대하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>