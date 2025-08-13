본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

김재병 경기소방본부장, 13일 분당 아파트 '스프링클러' 점검

이영규기자

입력2025.08.13 15:06

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김재병 경기도소방재난본부장이 13일 성남시 분당구의 한 스프링클러 미설치 아파트를 방문해 공동주택 화재 안전 실태를 점검했다.


김재병 도 소방재난본부장은 이날 현장에서 ▲소방시설 작동 상태 ▲옥상 출입문 관리 ▲피난 안내표지 정비 등을 직접 살펴보고, 일부 시설에 대해서는 즉각적인 개선을 요청했다.

도 소방재난본부장은 이번 점검을 시작으로 도내 노후 공동주택의 스프링클러 설치 확대와 주민 참여형 훈련을 강화할 계획이다.


김재병 경기도소방재난본부장이 13일 성남시 분당구 내 20년 이상된 아파트를 찾아 스프링클러 점검을 하고 있다. 경기도소방재난본부 제공

김재병 경기도소방재난본부장이 13일 성남시 분당구 내 20년 이상된 아파트를 찾아 스프링클러 점검을 하고 있다. 경기도소방재난본부 제공

AD
원본보기 아이콘

김재병 도 소방재난본부장은 "최근 부산에서 발생한 노후 아파트 화재로 인명피해가 커진 가운데, 스프링클러 미설치 건물의 안전관리를 강화하기 위해 이번 점검을 진행하게 됐다"고 전했다.


한편 성남시 분당구 내 20년 이상 된 공동주택은 1330동으로, 분당구 전체 아파트의 65.4%를 차지하고 있다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

"北해커 컴퓨터서 韓정부 해킹·中 협력 증거 찾아"

새로운 이슈 보기