인천~애틀랜타 공항 환승 편해진다…대한항공-델타항공 제휴

대한항공과 델타항공이 서울(인천)~애틀랜타 노선에 '위탁수하물 원격 검색(IRBS)'을 정식 시행한다고 13일 밝혔다. 인천국제공항을 출발해 애틀랜타 국제공항에서 환승할 경우 연결편에 곧바로 짐을 실어주는 서비스가 제공되면서 환승 편의성이 한층 높아진다.

이번에 새로운 검색 시스템을 도입하는 항공편은 인천국제공항에서 출발해 하츠필드-잭슨 애틀랜타 공항으로 가는 대한항공 KE035편과 델타항공 DL188, DL026편이다.

출발 공항에서 미국행 수하물 엑스레이(X-ray) 이미지를 미 관세국경보호청(CBP)에 원격으로 전송하고, CBP에서 이 이미지를 사전 분석한다. 승객이 항공기로 이동하는 동안 미국 현지에서 미리 짐 검사를 실시해 착륙 후 입국 절차를 간소화하는 것이다.

인천공항에서 이 항공편을 이용하는 승객은 애틀랜타 공항 도착 시 수하물 임의 개봉 검색과 세관 검사를 면제받고 보다 빠르게 입국하는 혜택을 누릴 수 있다.

미국에서 환승하는 경우에는 체감할 수 있는 편의가 더 커진다. 현재는 미국 내 최초 기착지 공항에서 수하물 검색·위탁 절차를 필수로 거쳐야 하는데, 이를 생략하고 바로 연결 항공편에 탑승할 수 있게 된다. 대한항공은 항공편 환승 시간이 최소 20분 이상 단축될 것으로 기대하고 있다.

대한항공과 델타항공은 인천~애틀랜타 노선을 이용하는 전체 승객이 매해 30만 명에 달하는 만큼 이번 검색 시스템 도입 효과가 상당히 크다고 보고 있다. 전 세계에서 가장 붐비는 허브공항 중 하나인 애틀랜타에서 환승 비율도 이 노선을 이용하는 전체 승객의 절반을 넘는다.

지난해 기준 대한항공을 타고 인천에서 출발한 승객 총 12만3000여 명 중 6만7000여 명이 애틀랜타에서 연결편 항공기로 갈아탔다. 델타항공의 경우 지난해 한 해 동안 총 16만여 명이 인천~애틀랜타 노선을 이용했고, 이 중 환승객은 10만여명이었다.

대한항공 관계자는 "끊김없는(Seamless) 여정을 지원해 고객들의 편의를 높이고 보다 편안하게 항공 여행을 할 수 있는 서비스를 지속 도입할 것"이라고 밝혔다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



