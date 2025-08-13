익산시, 25일까지 '대표음식 명칭' 공모전

음식 브랜드 구축…국민 누구나 참여 가능

전북 익산시가 오는 25일까지 '익산 대표음식 명칭 공모전'을 개최한다.

13일 시에 따르면 이번 공모전은 익산 음식의 대내외 인지도를 높이고, 지역성과 창의성을 반영한 특색있는 음식 브랜드 구축을 위해 마련됐다.

익산 대표음식 명칭 공모전 포스터. 익산시 제공 AD 원본보기 아이콘

응모 기간은 오는 25일까지이며, 공모 주제는 고구마순·양파 등 익산 지역 농산물을 활용한 밥·국·반찬(5찬)으로 구성된 정성스러운 한 끼 밥상에 어울리는 브랜드와 명칭이며 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있다.

공모전 접수는 신청서를 작성해 미식위생과에 방문 제출하거나, 익산시 누리집 공지사항에 게시된 QR코드를 통해 온라인으로도 할 수 있다.

시는 창의성, 상징성, 전달성, 활용성을 기준으로 심사해 최우수 1명(100만원), 우수 2명(각 50만원), 장려 3명(각 30만원) 등 총 6명을 선정한다. 이와 별도로 공모 참가자와 후보작 선호도 조사 참여자 각 30명을 추첨해 2만원 상당의 상품권을 제공한다.

수상작은 향후 브랜드 정체성(BI, Brand Identity) 개발과 디자인 제작에 활용돼 인증패, 식기류, 배너, 온라인 콘텐츠 등 다양한 홍보물에 적용될 예정이다.

시는 이를 통해 지역 농산물의 우수성을 널리 알리고 미식도시 이미지를 강화한다는 계획이다. 자세한 사항은 익산시 누리집과 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.

시 관계자는 "이번 공모전은 시민이 직접 익산의 맛과 정서를 담아낼 수 있는 좋은 기회가 될 것이다"며 "선정된 명칭을 기반으로 익산만의 음식 브랜드를 전국에 알릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>