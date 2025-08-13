본문 바로가기
일반

광주시, 중앙공원 조성 공정률 95%…새 대표 건물로 자리매김

이종구기자

입력2025.08.13 12:16

경기 광주시는 경안동 산 2-1 일원에 조성 중인 광주시 중앙공원의 공정률이 95%를 기록하며 준공을 눈앞에 두고 있다고 13일 밝혔다.

광주시 중앙공원 글램핑장 조감도. 경기 광주시 제공

광주시 중앙공원 글램핑장 조감도. 경기 광주시 제공

중앙공원은 총 44만8천192㎡ 규모로 ▲공원시설 34만7625㎡ ▲비 공원시설 10만567㎡로 구성되며 광주시와 ㈜지파크개발이 공동 시행하고 있다.


주요 시설로는 글램핑장, 황톳길, 난설헌 마당, 문학의 숲, 멍멍 파크 등이 있으며 건축물로는 (가칭)아이바른성장센터, 방문자센터, 환승주차장, 독서 쉼터, 글램핑 관리동 등이 현재 마무리 단계에 있다.

공원이 준공되면 시민들에게 쾌적한 휴식·여가 공간과 기반시설을 제공해 복지 향상은 물론, 지역상권 활성화와 교통 혼잡 완화에도 기여할 것으로 기대된다.

중앙공원 미래문화관 조감도. 경기 광주시 제공

중앙공원 미래문화관 조감도. 경기 광주시 제공

특히, 도심 내 위치해 접근성이 뛰어나고 다양한 여가·문화·휴양 기능을 갖춘 만큼 광주의 새로운 대표 건물로 자리매김할 전망이다.


방세환 시장은 "중앙공원은 도시지역 내에서 휴식과 여가를 즐길 수 있는 매우 중요한 공간"이라며 "시민들이 다양한 체육·여가 활동과 휴양을 즐길 수 있도록 최선을 다해 조성하겠다"고 말했다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
