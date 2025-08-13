본문 바로가기
전주시, 15~17일 '얼티밋뮤직페스티벌' 연다

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.13 13:50

로맨틱펀치·노브레인·YB·폴킴 등 공연

전북 전주시는 오는 15~17일 3일간 전북대학교 대운동장에서 '전주얼티밋뮤직페스티벌(이하 JUMF)'이 열린다고 13일 밝혔다.

'2025 전주얼티밋뮤직페스티벌' 포스터. 전주시 제공

'2025 전주얼티밋뮤직페스티벌' 포스터. 전주시 제공

전주문화방송㈜이 주최·주관하고, 전주시가 후원하는 이번 'JUMF'에서는 10주년을 맞아 ▲가요·힙합 ▲락·밴드 ▲발라드·밴드를 테마로 화려한 라인업과 함께 펼쳐진다.


개막일인 오는 15일에는 광복절을 맞아 K-밴드와 함께하는 가요와 힙합 공연으로 페스티벌의 막을 올리게 된다. 이날 공연에는 ▲FT아일랜드 ▲글렌체크 ▲로맨틱펀치 ▲노브레인 ▲노라조 메탈 등 뮤지션들이 화려한 무대와 퍼포먼스로 축제의 분위기를 끌어올릴 예정이다.

또 같은 날 밤 JUMF와 전주세계소리축제와 함께하는 '소리업 점프 나이트(SORI UP! JUMF NIGHT)'가 남부시장 모이장에서 ▲페기굿 ▲삼산 ▲김뜻돌 등의 무대와 함께 페스티벌의 열기를 새벽까지 이어가게 된다.


둘째 날인 16일에는 무더위를 시원하게 날릴 수 있는 락과 밴드공연이 펼쳐지며, ▲드래곤포스(DragonForce) ▲YB ▲크라잉넛 ▲네모필라(NEMOPHILA) ▲젤루식(JELUSICK) 등 국내외 밴드들이 무대에 올라 역동적인 음악과 열정적인 공연을 펼친다.


마지막 날인 17일에는 ▲NELL ▲페퍼톤스 ▲데이브레이크 ▲LUCY ▲폴킴 등의 뮤지션이 감미로운 발라드와 밴드 음악 공연으로 올해 JUMF의 마지막 밤을 화려하게 장식한다.

특히 올해 JUMF는 ▲스탠딩존 ▲피크닉존 ▲그늘막존으로 구성돼 무더운 여름 날씨에도 관람객들이 열정적인 뮤직페스티벌을 즐길 수 있도록 준비됐다.


또 폭염에 대비해 ▲워터터널 ▲에어풀장 ▲수소버스 무더위쉼터 등이 준비돼 있으며, 온열질환 환자를 위한 응급구조요원과 응급후송차량이 행사장에 상시 대기하게 된다.


시는 JUMF 개막에 앞서 오는 14일 전북대학교 대운동장에서 덕진경찰서와 덕진소방서, 한국전기안전공사 전북본부, 전주안전관리자문단 건축위원 등과 함께 시설물·전기·소방·교통·질서·폭염관리 분야 등을 중심으로 축제 준비 상황을 꼼꼼히 살필 예정이다.


시 관계자는 "JUMF는 전국 각지에서 함께 음악을 즐기기 위해 찾아주는 전주 대표 여름 축제인 만큼 관계기관 협력으로 철저한 안전관리 계획을 세우고, 현장을 철저하게 관리하여 참가자들이 즐겁고 안전한 뮤직페스티벌을 즐길 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
