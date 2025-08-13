학부모·지역민이 정책 주도…'전남교육동행단' 출범

기초학력·진로교육 등 모니터링

道교육청 "현장 목소리 담은 맞춤형 정책 추진"

전남 도내 교육정책에 대한 현장 모니터링과 제안 역할을 수행할 '전남교육동행단'이 본격적인 활동에 들어갔다.

전남도교육청은 지난 12일 나주 빛가람호텔에서 전남교육동행단 위촉식을 열고, 권역별 학부모 및 지역민에게 위촉장을 수여했다.

전남 교육정책에 대한 현장 모니터링과 제안 역할을 수행할 '전남교육동행단'이 지난 12일 나주 빛가람호텔에서 출범식을 갖고 활동에 돌입했다. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

동행단은 기초학력 보장, 진로·진학 교육 강화, 맞춤형 늘봄학교와 방과후학교 운영 등 주요 정책을 중심으로 현장 점검에 나선다. 아울러 정책토론회 참여, 지역 의견 수렴 등을 통해 개선 방안을 제안할 계획이다.

도교육청은 동행단 운영을 통해 수요자 중심의 정책 설계와 환류 체계를 강화한다는 방침이다. 활동 결과는 관련 부서와 공유·협의해 정책에 반영하며, 성과는 공개해 교육공동체가 체감하는 정책 만족도를 높일 예정이다.

김대중 교육감은 "전남교육동행단은 학부모와 지역민이 교육정책에 직접 참여하는 중요한 주체"라며 "현장의 목소리를 반영해 모든 학생의 성장을 지원하는 전남교육을 만들겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>