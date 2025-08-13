삼화페인트, 자동차 보수용 페인트 '카로클 THE 조은크리어' 출시

가열 건조 시 퍼짐 현상 적어

삼화페인트가 고급스러운 자동차 광택을 선호하는 소비자층을 겨냥한 페인트로 자동차 보수용 페인트 시장 공략에 나섰다.

삼화페인트는 자동차 보수용 페인트 '카로클 THE 조은크리어'를 출시했다고 13일 밝혔다.

자동차 보수용 페인트는 긁힘, 사고 등 외부 충격으로 손상이 된 차량을 재도장하는 페인트다. 이번 삼화페인트가 선보인 '카로클 THE 조은크리어'는 도장 표면을 보호하는 투명 페인트로, 하이솔리드 타입의 2액형 우레탄 페인트다. 투명도, 균일한 마감, 외관 유지력 등이 우수하고 고급스러운 광택을 구현한다.

페인트 가열 건조 시 발생하는 퍼짐 현상이 적어 작업 편의성이 높고, 균일하게 도장할 수 있다. 특히 여름철 자주 발생하는 핀홀 현상을 최소화해 이어지는 무더운 날씨에도 안정적인 도장이 가능하다.

삼화페인트는 이번 신제품 출시와 함께 자동차 보수용 페인트 카로클 시리즈를 리뉴얼했다. 기존 카로클 브랜드의 정체성을 강화하고, 국내를 넘어 글로벌로 사업을 확장하기 위해서다. 삼화페인트는 자동차 보수용 페인트 분야에서 기술력을 인정받고 있는 만큼 이번 리뉴얼과 신제품 출시가 매출 성장에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

삼화페인트 관계자는 "이번 신제품은 뛰어난 물성뿐 아니라 여름철 내핀홀성에서 특히 뛰어난 성능을 발휘한다"며 "차별화된 기술력으로 자동차 보수용 페인트 시장 지배력을 확보할 계획"이라고 말했다.





