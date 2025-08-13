본문 바로가기
S-OIL, '구도일 프렌즈' 간담회… 앱 기능 등 개선 의견 청취

조성필기자

입력2025.08.13 09:13

시계아이콘00분 33초 소요
"고객 목소리 반영… 변화 지속"

S-OIL은 최근 소비자 자문단 '구도일 프렌즈' 간담회를 열고 모바일 앱 기능과 브랜드 굿즈, 광고 등에 대한 의견을 청취했다고 13일 밝혔다.


구도일프렌즈 간담회 단체사진. S-OIL 제공

구도일프렌즈 간담회 단체사진. S-OIL 제공

구도일 프렌즈는 마케팅 활동과 서비스 전반에 대해 소비자를 대표해 의견을 제시하는 고객 참여 프로그램이다. 7기 활동 인원은 1000명으로, 올해 말까지 활동한다. 이날 간담회에는 선발된 회원 30여 명이 참석해 상반기 활동을 공유하고 MY S-OIL 앱의 '빠른주유' 기능과 브랜드 굿즈, 지난 1일 공개한 2025년 TV 광고에 대한 피드백을 나눴다.

S-OIL은 올해 상반기 '구도일 프렌즈'를 통해 앱 전자영수증 캠페인, 프로야구단 KT 위즈와 공동 마케팅, TV 애니메이션 '폴라레스큐' 이모티콘 이벤트 등 다양한 프로그램을 진행했다. 회사 관계자는 "구도일 프렌즈를 통해 얻은 고객 목소리를 반영해 각종 서비스를 개선하고, 고객이 만족할 수 있는 변화를 지속적으로 이끌어 가겠다"고 말했다.


한편 S-OIL은 정품·정량을 보증하는 '믿음가득주유소' 제도, 전문가 컨설팅 조직 'YES팀' 운영, 셀프주유소 '주유약자 도움서비스' 등 고객 중심 서비스를 시행하고 있다. 이마트24 스마트 편의점, 전기차 충전 서비스 등 인프라 사업도 확대하고 있다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

