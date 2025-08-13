본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

한국해비타트 "빗썸·라카이코리아와 독립유공자 후손 돕기 기부 캠페인"

이경호기자

입력2025.08.13 08:32

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

빗썸 회원 대상 참여형 기부 캠페인, 8월 31일까지 운영
코드 등록만으로 기부 가능…신규 회원은 광복 80주년 기념품, 혜택 제공
모금액 전액 독립유공자 후손 주거환경개선에 사용

한국해비타트 "빗썸·라카이코리아와 독립유공자 후손 돕기 기부 캠페인"
AD
원본보기 아이콘

한국해비타트는 광복 80주년을 맞아 가상자산 거래소 빗썸, 패션 브랜드 라카이코리아와 함께 '독립유공자 후손 주거환경개선을 위한 참여형 기부 캠페인'을 진행한다고 13일 밝혔다.


이번 캠페인은 이달 31일까지 약 3주간 빗썸 회원을 대상으로 진행되며, 빗썸앱에서 기부 코드를 등록하는 간단한 방식으로 누구나 손쉽게 참여할 수 있다. 빗썸 신규 가입 후 라카이코리아 이벤트 페이지의 기부 코드를 등록하면 1만 원이 자동 기부된다. 신규 회원은 기부와 더불어 △빗썸 원화 최대 5만 원 ▲라카이코리아 1945 한정판 티셔츠 ▲태극기 배지 ▲팔찌 또는 머그컵 등으로 랜덤 구성된 '후원 패키지'를 받을 수 있다. 후원 패키지는 선착순 200명에게 제공되며, 조기 소진 시 다른 제품으로 대체될 수 있다.

기존 빗썸 회원은 기부 코드 등록 시 1인당 1000원이 기부되며, 감사 혜택으로 빗썸 원화 815원을 지급받는다. 기부금은 전액 한국해비타트를 통해 독립유공자 후손의 열악한 주거환경개선에 사용될 예정이다.


참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 ▲라카이코리아 1945 에코백(200명) ▲독도종자 수분초크림(50명) ▲KR 볼캡(20명) 등 총 270명에게 경품을 증정한다.


한국해비타트 관계자는 "광복 80주년을 맞아 기업과 시민이 함께 역사적 의미를 되새기고, 함께 의미 있는 기부에 동참할 수 있는 기회를 마련했다"며 "이번 캠페인이 나눔과 연대의 가치를 확산시키는 계기가 되길 바란다"고 전했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

김건희 구치소 첫 아침은 식빵·소시지·샐러드…한 끼 단가 1733원 김건희 구치소 첫 아침은 식빵·소시지·샐러드…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김건희 구치소 첫 아침은 식빵·소시지·샐러드…한 끼 단가 1733원

"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'

"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…美 진출 롯데리아, 오픈런 대박

"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증

"앞으로 2주 이상 코로나19 환자 증가세 지속"

권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상

산재 엄정 대응에 中企 '살얼음판'…"정부 지원 절실"

새로운 이슈 보기