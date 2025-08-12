배경훈 "베트남, 과학기술·혁신 주도하는 번영 시대를 함께할 파트너"

한-베 과학기술 라운드테이블 개최

배경훈 과학기술정보통신부 장관은 베트남 국빈 방한을 계기로 12일 롯데호텔에서 또 럼 당서기장을 비롯한 양국 정부 관계자와 주요 연구기관과 기업 대표들이 참석한 과학기술 라운드테이블을 진행했다.

'한-베 과학기술 라운드테이블'은 한국 과기정통부와 베트남 과기부 주관으로 개최됐으며, 또 럼 당서기장을 비롯한 부처, 연구소, 기업 참석자들은 양국의 과학기술 혁신과 디지털 전환을 비롯해 중소기업 기술혁신 지원 협력 등에 대한 논의를 진행했다.

양측은 올해 베트남에서 개최될 제10차 한-베 과학기술공동위원회에서 이번 간담회 결과를 바탕으로 협력 의제를 도출하고 구체적인 이행 방안을 논의하기로 했다.

간담회에 앞서 배 장관은 응우엔 마잉 훙 과학기술부 장관과 양자면담을 갖고, 한-베 과학기술연구원(V-KIST) 사업 추진 현황 점검과 공동연구, 인력교류 등 다양한 핵심 의제를 논의했다.

V-KIST는 KIST를 벤치마킹한 응용기술 중심 국가연구소로, KIST의 운영 경험과 지식 전수로 양국 간 과학기술 협력을 증진하는 전략적 협력 기관이다.

배 장관은 "베트남은 한국과의 교류가 많고 성장세가 높은 국가로 과학기술과 혁신이 주도하는 번영의 시대를 함께 열어갈 파트너"라며 "앞으로도 양국이 더욱 긴밀히 소통하고 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.





