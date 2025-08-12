본문 바로가기
동두천시의회, 8월 정담회 개최…총 21건 안건 의견 교환

이종구기자

입력2025.08.12 18:21

의원 발의안 6개·집행부 제출 안건 15개 등 총 21건에 대한 의견 교환

경기 동두천시의회(의장 김승호)는 12일 의원회의실에서 '8월 중 동두천시의회 의원정담회'를 개최했다.

동두천시의회가 12일 의원회의실에서 '8월 중 동두천시의회 의원정담회'를 개최하고 있다. 동두천시의회 제공

동두천시의회가 12일 의원회의실에서 '8월 중 동두천시의회 의원정담회'를 개최하고 있다. 동두천시의회 제공

정담회에서는 시의 주요 현안과 정책 추진 방향을 공유하고 조례안과 민간위탁 동의안, 사업 보고 등 다양한 안건에 대해 심도있는 논의가 이뤄졌다.


이날 회의에서는 ▲'동두천시 대발생 곤충 관리 및 방제 지원에 관한 조례안'(김승호 의원) ▲'동두천시 무장애관광 환경 조성 및 지원 조례안'(김재수 의원) ▲'동두천시 경계선 지능인 평생교육 지원에 관한 조례안'(권영기 의원) ▲'동두천시의회 의원 등 공무국외활동에 관한 조례 전부개정조례안'(임현숙 의원) ▲'동두천시의회 공무국외출장 규칙 일부개정규칙안'(임현숙 의원) ▲'동두천시 모범운전자회 활동 지원에 관한 조례 일부개정조례안'(이은경 의원) ▲'동두천시 중장기발전종합계획 수립 용역 중간 보고' 등 15건(동두천시장 제출) 총 21건의 안건이 다뤄졌다.

김승호 의장은 기록적인 폭염과 잦은 호우 속에서도 애써준 동두천시청 집행부 관계자와 의원들에게 감사의 뜻을 전하며 "시민의 목소리를 충분히 반영해 내실 있는 정책과 조례를 만들어 달라"고 당부했다.


한편, 이날 정담회에서 논의된 안건 중 본회의 의결이 필요한 사항은 오는 9월 개최 예정인 제340회 임시회에서 심의·의결될 예정이다.




동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
