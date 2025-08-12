경기도, 호우 대비 13일 오전 6시 '비상1단계' 발령

경기도가 13일 오전부터 14일 오후까지 도 전역에 낙뢰와 돌풍을 동반한 많은 비가 내릴 것으로 예상됨에 따라 13일 오전 6시를 기해 재난안전대책본부 비상 1단계를 발령했다.

김동연 경기도지사는 앞서 "강수 집중시간이 13일 저녁부터 14일 오전으로 예상되고 있어 피해가 우려된다"며 "재난 대응은 과잉대응을 원칙으로 대응하라"는 특별지시를 내렸다.

김동연 지사는 12일 공문을 통해 ▲부단체장 중심 선제적 상황판단 회의를 통해 읍면동 지원체계 등 현장 대응력 확보 ▲7월 호우 피해지역 2차 피해 예방을 위한 정비작업 및 예찰·점검 실시 ▲긴급재난 문자, 마을 방송, 재난 예·경보 시스템 등을 활용해 휴가철 행락객들의 안전 확보 ▲반지하주택, 산사태취약지역 등 우선 대피대상자 안부 전화 및 일몰 전 사전대피 권고 ▲지하차도 침수 대비 4인 담당자 유선 확인 및 위험 상황 발생 전 사전통제 실시 등을 당부했다.

비상 1단계는 자연재난대책팀장을 상황관리총괄반장으로 산림녹지과, 도로 안전과, 하천과 등 풍수해 관련 부서 공무원 23명과 주요 부서별 자체상황실 12명 등 총 35명이 근무하며 각 시군의 호우 상황과 피해 발생 시 현장 상황을 파악하고 지원한다.

경기도 관계자는 "캠핑장, 야영장, 계곡 등을 이용하시는 도민분들께서는 기상특보 발효 시 위험지역에서는 선제적으로 대피하시고, 많은 비가 내릴 경우 즉시 안전한 곳으로 대피하는 등 사전대피 요청과 현장 통제에 적극 협조해 주시길 부탁드린다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



