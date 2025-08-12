본문 바로가기
김포시, 경기도 중장년·시니어 맞춤형 일자리박람회 개최

이종구기자

입력2025.08.12 15:53

시계아이콘00분 26초 소요
22일 경기도 5070 그레잇잡투어 김포

'경기도 5070 일자리박람회'가 오는 22일 김포시민회관에서 개최된다.

'경기도 5070 일자리박람회' 포스터. 김포시 제공

'경기도 5070 일자리박람회' 포스터. 김포시 제공

이 박람회는 김포시(시장 김병수)를 비롯한 도내 31개 시군을 순회하여 중장년 및 시니어 구직자를 위한 맞춤형 취업 지원 행사로 경기도가 주최하고, 경기도일자리재단이 주관한다.


박람회는 오후 12시부터 이력서 작성 강의를 시작해 오후 4시까지 현장 채용면접, 취업지원 서비스 및 부대서비스를 제공하며, 구인기업 30개 업체가 참여해 현장면접을 실시한다. 또한, 10개 유관기관에서 홍보 부스 운영을 하며, 이력서 클리닉, 커리어 코칭, 재무상담, 일자리 체험 등 다양한 부대 프로그램이 운영된다.

참여를 희망하는 구직자는 사전 참가신청과 또는 당일 현장방문 등록 후 입장이 가능하며, 행사 문의는 경기도 5070일자리박람회 운영본부로 하면 된다.


김포시는 이번 박람회를 통해 관내 중장년층에게 실질적인 일자리 정보 제공과 다양한 취업지원 프로그램을 통한 재취업 기회가 될 것으로 기대하며, 오는 10월에는 2차 김포시 채용박람회를 운영할 계획이다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



