AI콴텍, 변동성 커진 시장에서도 안정적인 수익률 기록

박형수기자

입력2025.08.12 15:26

AI콴텍은 '콴텍 국내주식형 고배당 기업' 알고리즘이 1년 수익률 51.5%를 기록했다고 12일 밝혔다. 같은 기간 코스피 상승률 대비 27.5%포인트(P) 초과하는 성과를 달성했다.


코스콤 로보어드바이저(RA) 테스트베드센터에 따르면 AI콴텍의 알고리즘은 265개 적극투자형 알고리즘 가운데 1개월, 3개월, 6개월, 1년 수익률 1위를 차지했다.

변동성이 큰 시장 환경 속에서도 AI 콴텍의 알고리즘이 안정적으로 높은 수익을 창출하는 능력을 보여준 것이라고 AI콴텍은 설명했다.


지난달 출시한 '콴텍 뉴블랙 한국신성장기업' 알고리즘도 견고한 수익률을 유지하고 있다. 알고리즘의 적극투자형 3개월, 6개월, 1년 수익률은 각각 33.4%, 48.1%, 50.2%로 집계했다.


퇴직연금 알고리즘에서도 우수한 수익률을 유지했다. 자본자산 가격결정 모형(CAPM)에서 높은 알파를 가진 종목을 선별해 투자하는 '콴텍 CAMP 알파 추구'는 1년 수익률 27.3%를 기록했다.

AI 콴텍은 알고리즘 우수성을 바탕으로 지난 6월 NH농협은행과 함께 퇴직연금 로보어드바이저 서비스를 출시했다. 신한은행, 우리은행, 하나은행, IBK기업은행, NH투자증권 등과도 서비스 출시를 준비하고 있다.


AI 콴텍 관계자는 "변동성 장에서도 AI 콴텍의 알고리즘은 우수성을 입증했다"라며 "퇴직급여 보장과 향상에 기여할 것"이라고 말했다.

AI콴텍, 변동성 커진 시장에서도 안정적인 수익률 기록
박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
