본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

충남교육청, 2026년 미래교육 청사진 마련 착수

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.12 11:13

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


12월 초 최종 확정…정책목표·중점과제 확정, 학교 현장 부담 완화 방침

충남교육청, 2026년 미래교육 청사진 마련 착수
AD
원본보기 아이콘

충남교육청은 학생 미래역량 강화와 교육의 공공성·책무성 강화를 목표로 '2026년 주요업무계획' 수립에 본격 착수했다고 12일 밝혔다.


교육청에 따르면 이번 계획은 변화하는 교육환경에 대응하고 충남교육의 정체성과 미래 비전을 반영하기 위해 추진된다.

교육청은 외부 전문가, 교육공동체 등과 정책협력 체계를 구축해 준비에 나섰다.


2026년 주요업무계획은 자체평가, 주민 의견수렴, 교육정책협의회, 교육현장 설문조사 등을 거쳐 오는 12월 초 완성될 예정이다.


기본 구성은 일반현황, 정책목표, 중점 추진과제, 세부과제, 부록 등이다.

교육청 부서장 들은 지난 11일 열린 정책협의회에서 정책개발단과 자문단이 마련한 정책목표와 중점 추진과제를 집중 검토·선정했다.


김지철 교육감은 "교육공동체가 함께하는 열린 정책 수립으로 2026년 미래교육 전환을 준비하겠다"며 "학교 현장에 꼭 필요한 사업은 충분히 지원하고, 필요성이 낮아진 사업은 과감히 축소하거나 일몰해 부담을 줄이겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어" [단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

광복 80주년 백두산 답사 독려하는 北, 이유 살펴 보니

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

머스크, 도조 해체 공식화…테슬라·삼성 더 밀착할 듯

새로운 이슈 보기