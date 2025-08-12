"尹 있는 서울구치소 폭파하겠다" 50대 협박범 긴급체포

경찰민원콜센터에 전화해 협박

50분 만에 안양서 긴급체포

윤석열 전 대통령이 수감돼 있는 서울구치소를 폭파하겠다고 협박한 50대 남성이 12일 경찰에 붙잡혔다.

이날 경기 안양만양경찰서는 공중협박 혐의로 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 이날 오전 4시27분쯤 경찰민원콜센터(182)로 전화해 "윤석열 전 대통령이 있는 서울구치소에 뭐라도 가져가서 폭파하겠다"고 협박한 혐의를 받는다.

콜센터 상담원은 곧바로 112에 신고했고 경찰은 신고접수 50여분만인 오전 5시 18분께 안양시 만안구 소재 A씨 지인 주거지 인근 노상에서 A씨를 붙잡았다.

경찰 관계자는 "A씨가 검거 이후 잠들어 아직 조사 전"이라며 "음주 여부, 범행 동기 등 자세한 사건 경위는 추후 확인할 예정"이라고 말했다.

한편 윤 전 대통령은 지난달 19일 특수공무집행방해·직권남용 권리행사방해 혐의 등으로 구속기소 돼 현재 서울구치소에서 수감 중이다.





