광명시, 지역 상권 살리기 위해 전방위 지원 나섰다

경기도 광명시가 지역 상권 활성화를 통한 민생경제 회복을 위해 전방위적인 정책 지원에 나섰다.

광명시는 12일 시청 중회의실에서 정책브리핑을 열고 민생안정 지원금 확대, 지역상권 성장을 위한 지원 사업 강화를 골자로 한 '민생경제 및 지역상권 활성화 방안'을 발표했다.

홍명희 광명시 경제문화국장은 "경기침체, 정국 불안 속에서 경제적 약자인 소상공인들이 겪는 어려움을 해소하고 새롭게 도약할 수 있도록 지원을 확대하고 있다"면서 "소상공인이 안정적으로 경영하고 사람이 머물며 상권이 살아나는 지속가능한 민생경제 도시로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

민생안정지원금·소비쿠폰…지역경제 회복 통 큰 마중물

올해 1월, 광명시는 침체한 민생경제 회복을 위해 통 큰 결정을 내렸다. 나이·소득에 관계없이 전 시민을 대상으로 지역화폐인 '광명사랑화폐'를 10만원씩 지급한 것. 연초 경기도 내 31개 시·군 가운데 자체적으로 이처럼 대대적 민생안정지원금을 쓴 곳은 광명시와 파주시 단 두 곳 뿐이다.

민생안정지원금은 시 전체 인구의 93.4%가 신청했으며, 지급액 중 98.9%가 소비돼 매출 감소로 어려움을 겪던 소상공인들에게는 단비였다.

시는 정부의 전 국민 대상 민생회복 소비쿠폰 지급 결정에도 발 빠르게 대응했다. 민생안정지원금 지원 경험을 바탕으로 정책 전담 태스크포스(TF) 팀을 구성하고, 전담콜센터를 운영하는 등 신속한 지급 체계를 마련했다.

시의 선제 대응으로 광명 지역의 민생회복 소비쿠폰 지급률은 96.4%(10일 오후 6시 기준)로 도내 시·군 가운데 가장 높은 성과를 거뒀다.

이처럼 높은 지급률은 연초 민생안정지원금 지급 경험도 도움이 됐다는 것이 시의 자체 분석이다. 민생안정지원금을 통해 시민들의 지역화폐 사용 경험이 축적되면서 민생회복소비쿠폰 지급에 따른 혼선을 최소화할 수 있었다는 것이다. 실제 광명시의 민생회복 소비쿠폰 지급액의 절반 이상인 53%가 지역화폐로 지급된 것으로 나타났다.

광명시는 지역화폐 활성화를 위해 상대적으로 높은 인센티브도 제공하고 있다. 2020년부터 충전 인센티브 할인율을 연중 10%로 유지하고 있다. 이런 정책 덕에 7월 기준 광명시의 지역화폐 가입자 수는 27만3515명으로 전체 인구 28만9030명의 94.6%에 달한다.

시는 지역화폐 활성화 정책에 드라이브를 건다는 복안이다. 이를 위해 연초 1200억원으로 설정했던 올해 목표 발행액을 5000억원으로 4배 이상 늘릴 계획이다. 이와 함께 지난달부터 인센티브 구매 한도를 30만원에서 70만원으로 늘린 데 이어, 오는 10월에는 이를 추가 확대하는 방안도 검토 중이다.

경제 실핏줄을 살리자…제도·금융·시스템 등 전방위 지원 확대

시는 지역 상권 회복을 위해 다양한 정책적 지원도 확대하고 있다.

2019년 '소상공인 지원에 관한 조례'를 제정해 지역 상권을 보호·육성하기 위한 제도적 기반을 마련한 데 이어 이듬해에는 도내 지자체로는 처음으로 '광명시자영업지원센터'를 설립해 체계적인 소상공인 지원체계를 갖춰 나가고 있다. 자영업지원센터는 골목상권 상인회가 조직될 수 있도록 적극적으로 지원해 현재 20개 상인회가 활동하고 있다.

2021년부터는 시 자체적으로 골목상권 공동체 지원 사업을 추진하고 있다. 이를 위해 시는 2020년 1억5000만원에 불과했던 관련 옛ㄴ을 올해는 10억1000만원까지 확대했다.

소상공인의 경영 효율화를 위한 다양한 지원도 늘리는 모습이다. 소상공인의 디지털 경쟁력 확보를 위해 키오스크, 서빙 로봇 설치 등을 지원하는 '스마트상점 기술 보급 사업'의 자부담금 일부 지원하는 한편, 담보력이 부족한 소상공인의 보증을 지원하는 '소상공인 특례보증'과 대출 이자 차액 보전도 이어가고 있다.

시는 내년부터는 소상공인을 위한 통합 온라인 플랫폼인 '광명상생플랫폼'도 구축해 운영할 계획이다. 이 플랫폼은 디지털 환경과 유통 구조의 변화에 맞춰 소상공인이 온라인 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 맞춤형 온라인 마케팅, 콘텐츠 제작, 유통 채널 연계 등 종합적인 지원을 제공하는 것이다.

시는 73곳의 업체를 선정해 한 곳당 250만 원 상당의 콘텐츠 제작비를 지원하고, 분야별 맞춤형 온라인 홍보 마케팅 전략교육을 제공할 예정이다.

최근 경기도시장상권진흥원 주관 '상권 친화형 도시 조성 사업' 공모 선정을 계기로 소상공인 지원 인프라 확대도 강화한다. 현장 밀착형 원스톱 지원센터를 설치·운영하고, 전문 인력 양성을 위한 '장인(匠人)대학'도 운영한다. 선진 상권 정책연수를 실시해 소상공인의 경영 역량을 높인다는 계획이다.

상권 활성화를 위한 인프라도 확충한다. 상권별 가변 주차장을 설치하고, 특색 있는 상권 조성을 위해 '레트로 거리'를 만든다. 상권 특성화에 맞춘 지역 대표 축제를 개최하고, 시민과 소상공인이 함께하는 상생 플리마켓과 소상공인 상생한마당도 운영한다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>