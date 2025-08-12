본문 바로가기
무주군, 10월 말까지 '관광 영상·숏폼 공모전' 연다

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.12 10:09

결과 발표 11월 예정…수상자 10명 선정

전북 무주군이 오는 10월 31일까지 무주군 관광 활성화를 위해 '2025 무주 관광 영상·숏폼 공모전'을 연다.


12일 군에 따르면 이번 공모 자격은 무주 관광에 관심이 있는 팀(4인 이하) 또는 개인, 누구나 응모할 수 있다.

이번 공모전은 ▲무주군 관광 자원을 소재로 한 미발표 영상 ▲관광명소 사계절 자연경관이 어우러진 작품 ▲축제, 체험관광, 문화 행사, 음식 등 다양한 주제로 가능하다.

무주군 청사 전경.무주군 제공

심사 결과 발표는 오는 11월 예정으로 동영상 부문 최우수상(1명) 200만원, 숏폼(1명) 150만원을 비롯해 부문별 우수상(각 2명), 장려상(각 2명) 등 수상자 총 10명에게 750만원의 시상금이 지급될 예정이다.


이현우 군 관광진흥과장은 "사계절이 담긴 무주의 아름다운 자연경관과 관광명소를 다양한 콘텐츠로 알리기 위해 공모전을 기획했다"며 "잘 알려진 명소라면 새로운 시각으로, 숨겨진 명소라면 제대로 소개할 수 있는 계기를 만들어 줄 것으로 기대한다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
