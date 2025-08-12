케데헌 '골든' 빌보드 핫100 1위…K팝 여성 보컬 사상 첫 기록

공개 7주 만에 영·미 양대 차트 정상

'케이팝 데몬 헌터스'에서 걸그룹 헌트릭스가 '골든'을 부르는 장면. 넷플릭스 AD 원본보기 아이콘

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(K-pop Demon Hunters)의 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'에서 1위를 차지했다. 지난 1일 영국 '오피셜 싱글 차트' 톱100 정상에 이어 세계 양대 대중음악 차트를 모두 석권한 것은 K팝 사상 처음이다.

빌보드는 11일(현지시간) "'골든'은 '핫100'을 정복한 K팝 관련 노래로는 아홉 번째이자, 여성 보컬리스트가 부른 K팝 곡으로는 최초의 1위"라고 밝혔다. 지금까지 이 차트 정상에 오른 K팝 가수는 그룹 방탄소년단(6곡)과 멤버 지민·정국뿐이었다.

'골든'은 지난달 초 81위로 처음 진입한 뒤 23위, 6위, 4위, 2위를 거쳐 7주 만에 1위에 올랐다. 집계 기간 스트리밍 3170만회(전주 대비 9%↑), 라디오 방송 점수 840만(71%↑), 판매량 7000건(35%↑)을 기록했다.

이 곡은 영화 속 가상 K팝 걸그룹 '헌트릭스'(Huntress)의 공식 활동곡으로, SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 보컬을 맡았다. 세 사람 모두 한국계 미국인으로, 이재와 레이 아미는 서울 출생, 오드리 누나는 미국 뉴저지에서 태어났다. 제작에는 블랙핑크, 빅뱅 등 다수의 히트곡을 만든 더블랙레이블 테디와 아이디오, 투포, 빈스 등이 참여했다.

댄스 팝 장르의 '골든'은 시원한 고음과 중독성 있는 멜로디가 특징이며 가사에는 긍정적인 성장 서사가 담겼다. 빌보드는 "데스티니 차일드 이후 24년 만에 3인 이상 여성 보컬이 부른 노래가 '핫100' 정상에 올랐다"고 전했다.

애니메이션·가상 캐릭터 기반 곡이 '핫100'에서 1위를 기록한 사례는 1958년 '더 칩멍크 송', 1993년 '어 홀 뉴 월드', 2022년 '위 돈트 토크 어바웃 브루노' 이후 네 번째다.

국내에서는 S.E.S. 출신 바다, 다비치 이해리, 마마무 솔라, 엔믹스 릴리, 아이브 안유진 등 다수의 가수가 '골든 챌린지'에 참여하며 인기를 이어가고 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



