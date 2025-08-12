경기도청
▲군포부시장 최홍규 ▲노동국장 홍성호 ▲도시개발국장 이은선 ▲미래성장산업국 반도체산업과장 박민경 ▲도시주택실 주택정책과장 김태수 ▲문화체육관광국 전국체전추진단장 박원기 ▲도시주택실 도시재생과장 안성현
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사] 경기도
2025년 08월 12일(화)
경기도청
▲군포부시장 최홍규 ▲노동국장 홍성호 ▲도시개발국장 이은선 ▲미래성장산업국 반도체산업과장 박민경 ▲도시주택실 주택정책과장 김태수 ▲문화체육관광국 전국체전추진단장 박원기 ▲도시주택실 도시재생과장 안성현
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 폭발 성장한 요아정
'가격은 2000만원' 임신부터 출산까지…'대리 임신 로봇' 만들겠다는 中기업
"매너 없는 모습에 화가 난다"… 공공장소 점령한 해변 '텐트 알박기'
"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다
"70세 이상 운전자, 3년마다 시험 본다"…탈락하면 면허증 박탈한다는 英
"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래
"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템
휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"
유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자
"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서