안동병원, 美 시카고서 'K-헬스투어' 성황

영남취재본부 권병건기자

입력2025.08.11 20:13

의료·관광 결합, 지역경제 활력

경북 안동의료재단 안동병원이 미국 시카고 한인 축제에서 선보인 'K-헬스투어'가 현지 동포사회와 방문객들의 뜨거운 반응을 끌어냈다.

지난 9~10일 미국 일리노이주에서 열린 '2025 시카고 한인 축제(Taste of Korea Chicago)' 기간 동안 안동병원 부스에는 약 7000여 명이 방문해 한국 의료관광의 경쟁력을 직접 체험했다.


안동병원 헬스투어는 해외 교민들의 실질적인 수요를 반영해 설계됐다. 공항 픽업부터 전담 컨시어지 서비스, 전문의의 직접 검사·판독 및 하루 만에 제공되는 결과, 숙박·식사·관광이 포함된 패키지가 특징이다.

하회마을·봉정사 등 유네스코 세계문화유산 방문이 가능해, 짧은 일정에도 건강검진과 지역 문화 체험을 함께 즐길 수 있다.


단순 의료서비스를 넘어 지역경제 파급효과도 크다. 참가자들이 일정 기간 머무르며 숙박, 식사, 쇼핑 등 소비 활동을 하면서 지역 상권이 활기를 띠고, 이는 곧 지역경제 선순환으로 이어진다.


재미 시카고 한인 간호사협회, 시카고 한인여성회, 세계 한인 경제무역협회(World-OKTA) 관계자들은 "연령대별 맞춤 검진과 휴식, 관광이 결합한 프로그램은 차별성과 경쟁력을 모두 갖췄다"고 평가했다.

이번 성과는 안동병원이 갖춘 국내 최고 수준의 중증 응급의료 역량과 국제적 신뢰가 뒷받침했다. 닥터헬기, 권역응급의료센터, 권역 심뇌혈관질환 센터, 권역외상센터 운영 경험과 함께 '2025 APEC 정상회의' 협력 의료기관으로서의 위상도 주목받았다.


안동병원은 시카고 현지 언론과 인터뷰를 진행하고, 지난 2월 체결한 시카고 한인상공회의소와의 협력도 한층 강화했다.


강신홍 이사장은 "헬스투어는 세계적 수준의 한국 의료를 해외 동포와 관광객에게 제공하고, 동시에 지역경제에 활력을 불어넣는 상생 모델"이라며 "앞으로도 해외와 지역사회 모두에 실질적 도움이 되는 의료관광을 선도하겠다"고 말했다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
