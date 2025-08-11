본문 바로가기
화성시-나노기술원, 반도체산업 육성·지원 맞손

정두환기자

입력2025.08.11 17:07

정명근 시장 "지역 기업과 국가기술 생태계 연계 강화"

경기도 화성시는 11일 과학기술정보통신부 출연기관인 한국나노기술원(KANC)과 '첨단 반도체산업 육성·지원을 위한 업무협약'을 체결했다.

11일 수원 한국나노기술원에서 열린 반도체 산업 육성 및 지원 업무협약식에서 정명근 화성시장(왼쪽)과 박노재 한국나노기술원장 직무대행이 협약서를 들어보이고 있다. 화성시 제공

11일 수원 한국나노기술원에서 열린 반도체 산업 육성 및 지원 업무협약식에서 정명근 화성시장(왼쪽)과 박노재 한국나노기술원장 직무대행이 협약서를 들어보이고 있다. 화성시 제공

수원 한국나노기술원에서 열린 협약식에는 정명근 화성시장, 이재영 나노기술원 이사장, 박노재 나노기술원장 직무대행, 안상교 화성상공회의소 회장, 전병선 화성산업진흥원장, 관내 반도체 관련 기업 관계자 등 10여 명이 참석했다.


이번 협약은 시가 6월 개최한 '화성시 반도체 주요 기업 간담회'에서 기업들이 건의한 '기술·연구개발(R&D) 인프라 부족 및 장비 이용 애로'를 해결하기 위한 조치로 추진됐다.

양 기관은 협약에 따라 ▲화성시 반도체산업 육성 ▲한국나노기술원의 연구 인프라 활용 ▲반도체산업 인재 양성을 위한 정보교류 등 다양한 분야에서 상호 협력한다.


시는 협약으로 시의 반도체 산업 지원 정책과 나노기술원의 공공 연구 인프라를 결합해 관내 기업에 실질적인 도움이 될 수 있는 기술 지원을 제공할 수 있을 것으로 기대한다.


박노재 나노기술원 원장 직무대행은 "반도체 제조·장비 기업이 밀집한 화성시에 나노기술원의 인프라와 실증 역량을 결합하면 기업의 글로벌 진출과 기술 자립화에도 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

정명근 시장은 "지역 내 기업과 인재가 국가적 첨단기술 생태계와 직접 연계될 수 있도록 적극적으로 지원해 나가겠다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
