본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

신상진 시장 "서울공항 고도제한 완화 만족 못해…실질적 개선 추진"

이종구기자

입력2025.08.11 16:37

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신상진 성남시장, 국방부에
"근본적인 고도제한 완화" 재촉구
실질적인 건축물 높이 상향에 주력

경기 성남시(시장 신상진)는 서울공항 주변 고도 제한이 일부 완화된 것에 만족하지 않고 건축물의 높이를 실질적으로 높일 수 있는 방안을 국방부가 수용하도록 적극 추진해 나갈 계획이라고 11일 밝혔다.

신상진 성남시장이 8일 시청 집무실에서 고도제한 완화 성과를 점검하는 회의를 주재하고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장이 8일 시청 집무실에서 고도제한 완화 성과를 점검하는 회의를 주재하고 있다. 성남시 제공

AD
원본보기 아이콘

신상진 성남시장은 지난 8일 고도 제한 완화 성과를 점검하는 자리에서 담당 부서와 용역사의 설명을 들은 뒤 "서울공항 활주로 각도 변경에 따른 비행안전구역 변경 고시 예정, 지표면 기준을 개선하는 '군사기지 및 군사시설보호법 시행령' 입법예고 등 일부 성과가 있었다"고 평가했다. 그러나 "건축물의 높이를 높일 수 있는 근본적인 고도 제한 완화 방안을 국방부가 수용하도록 지속적으로 요구하겠다"고 밝혔다.


시는 용역을 통해 고도 제한 완화 5개 방안을 마련하고 지난 6월 26일 국방부에 공식 요청했다. 이 가운데 △비행안전구역 변경 고시 △건축물 높이 산정 시 지표면 기준 개정 등 2개 방안은 국방부에서 긍정적으로 검토 중인 것으로 파악됐다. 그러나 나머지 3개 방안에 대해서는 아직 공식 입장이 없는 상황이다.

국방부가 입장을 밝히지 않은 3개 방안은 △서울공항 비행기 선회접근 경로를 활주로 동쪽에서 서쪽(청계산) 방면으로 변경하는 안 △특별선회접근 절차 수립 △보수적으로 설정된 최저강하고도의 여유 범위만큼 고도 제한을 완화하는 안이다.


신상진 시장은 "이 3개 방안이야말로 건축물 높이를 실질적으로 높일 수 있는 핵심 대안"이라며 "국방부가 이를 조속히 수용하도록 모든 행정 역량을 총동원하겠다"고 강조했다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다 "아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기