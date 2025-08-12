8월 대미 수출 '휘청'…'15% 관세' 영향 본격화 우려 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①8월1~10일 수출 147억달러 '4.3%↓'…대미 수출 14.2% 줄어

②역시 AI가 '돈방석'…AI 스타트업서 억만장자 기록적으로 늘어

③카지노株 신고가 기록…중국 단체관광 무비자 확대 기대감

MARKET INDEX

○뉴욕증시 7월 CPI 반등 전망에 일제 하락

○트럼프, 미·중 관세 휴전 연장 결정

○"금에는 관세 부과 안 할 것"

TOP 3 NEWS

■ '한미 관세협상 타결' 후 첫 수출실적 4.3%↓…對美 14.2% 급감 ○8월 1~10일 수출 4.3% 감소

○미국 수출 14.2%·철강 18.8% 감소

○무역수지 12억달러 적자 기록

■ 'AI 열풍'에 줄줄이 돈방석…신흥 부자 쏟아진다 ○AI '유니콘 기업' 498개, 가치 2.7조달러

○기업가치 1~4위 기업서 최소 15명 억만장자

○샌프란시스코 억만장자, 뉴욕보다 많아

■ 카지노株, 호실적에 中 단체 관광객까지…주가 '잭팟' ○파라다이스·GKL 나란히 52주 신고가

○실적 호조에 中 관광객 증가 기대

○당분간 긍정적 흐름 이어질 전망

그래픽 뉴스 : 반도체·배터리 다음은 의약품…현지화 판 까는 미국

○美 FDA, 제조 시설 건설 기간 단축 프로그램 발표

○미국 의약품 절반 이상 해외 생산, 원료 국내 생산 11%

○반도체·배터리 이어 의약품도 현지 생산 강화

돈이 되는 法

■ '마크 곤잘레스' 상표 소송, 한국 기업 졌다 ○대법, '마크 곤잘레스' 무단 사용한 비케이브 패소 확정

○다만 '와릿이즌' 문구 도안은 곤잘레스 저작권 불인정

○곤잘레스 도안 제품은 제조·판매 금지 및 전량 폐기

■ '선호하는 중재지' 서울은 없다 ○국제중재 1~4위: 런던·싱가포르·홍콩·베이징

○중국, 정부 지원으로 영향력 확대

○서울·KCAB 순위권 밖, 투자·홍보 부족 원인

■ 중재 실무자 91% "AI 활용할 것" ○국제중재, 5년 내 AI 활용 급증 전망

○효율성 향상 장점, 단 오류·유출 우려도…

○판단·결론은 인간, 행정보조만 AI 활용 허용

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 한라캐스트 청약, 확정 공모가 5800원

코스닥 삼성스팩10호 청약, 확정 공모가 2000원

코스닥 제이피아이헬스케어 청약, 확정 공모가 2만원

○해외

20:00 미국 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서

21:30 미국 근원 소비자물가지수 (MoM) (7월)

21:30 캐나다 건축승인건수 (MoM) (6월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 24℃( 0 ℃) ｜최고기온 : 33℃( ▲ 2 ℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 10%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

