8월 대미 수출 '휘청'…'15% 관세' 영향 본격화 우려 [3분 브리프]

입력2025.08.12 08:00

00분 53초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①8월1~10일 수출 147억달러 '4.3%↓'…대미 수출 14.2% 줄어
②역시 AI가 '돈방석'…AI 스타트업서 억만장자 기록적으로 늘어
③카지노株 신고가 기록…중국 단체관광 무비자 확대 기대감

MARKET INDEX
8월 대미 수출 '휘청'…'15% 관세' 영향 본격화 우려 [3분 브리프]
원본보기 아이콘

○뉴욕증시 7월 CPI 반등 전망에 일제 하락
○트럼프, 미·중 관세 휴전 연장 결정
○"금에는 관세 부과 안 할 것"

TOP 3 NEWS
■ '한미 관세협상 타결' 후 첫 수출실적 4.3%↓…對美 14.2% 급감
○8월 1~10일 수출 4.3% 감소
○미국 수출 14.2%·철강 18.8% 감소
○무역수지 12억달러 적자 기록
■ 'AI 열풍'에 줄줄이 돈방석…신흥 부자 쏟아진다
○AI '유니콘 기업' 498개, 가치 2.7조달러
○기업가치 1~4위 기업서 최소 15명 억만장자
○샌프란시스코 억만장자, 뉴욕보다 많아 
■ 카지노株, 호실적에 中 단체 관광객까지…주가 '잭팟'
○파라다이스·GKL 나란히 52주 신고가
○실적 호조에 中 관광객 증가 기대
○당분간 긍정적 흐름 이어질 전망
그래픽 뉴스 : 반도체·배터리 다음은 의약품…현지화 판 까는 미국
8월 대미 수출 '휘청'…'15% 관세' 영향 본격화 우려 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○美 FDA, 제조 시설 건설 기간 단축 프로그램 발표
○미국 의약품 절반 이상 해외 생산, 원료 국내 생산 11%
○반도체·배터리 이어 의약품도 현지 생산 강화

돈이 되는 法
8월 대미 수출 '휘청'…'15% 관세' 영향 본격화 우려 [3분 브리프] 원본보기 아이콘
■ '마크 곤잘레스' 상표 소송, 한국 기업 졌다
○대법, '마크 곤잘레스' 무단 사용한 비케이브 패소 확정
○다만 '와릿이즌' 문구 도안은 곤잘레스 저작권 불인정
○곤잘레스 도안 제품은 제조·판매 금지 및 전량 폐기
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025081115565941912
■ '선호하는 중재지' 서울은 없다
○국제중재 1~4위: 런던·싱가포르·홍콩·베이징
○중국, 정부 지원으로 영향력 확대
○서울·KCAB 순위권 밖, 투자·홍보 부족 원인
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025081116004905118
■ 중재 실무자 91% "AI 활용할 것"
○국제중재, 5년 내 AI 활용 급증 전망
○효율성 향상 장점, 단 오류·유출 우려도…
○판단·결론은 인간, 행정보조만 AI 활용 허용
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025081116031851138

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 한라캐스트 청약, 확정 공모가 5800원

코스닥 삼성스팩10호 청약, 확정 공모가 2000원

코스닥 제이피아이헬스케어 청약, 확정 공모가 2만원


○해외

20:00 미국 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서

21:30 미국 근원 소비자물가지수 (MoM) (7월)

21:30 캐나다 건축승인건수 (MoM) (6월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 24℃(0℃) ｜최고기온 : 33℃(2℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 10%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
8월 대미 수출 '휘청'…'15% 관세' 영향 본격화 우려 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




