본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

의정부시, '사랑의 공직자 헌혈 운동'으로 생명 나눔 실천

이종구기자

입력2025.08.11 15:46

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


경기 의정부시(시장 김동근)는 11일 시청에서 혈액 수급 안정화에 기여하고, 생명 나눔 문화를 확산하기 위한 '하반기 사랑의 공직자 헌혈 운동'을 진행했다.

김동근 시장이 11일 '하반기 사랑의 공직자 헌혈 운동'에 참여한 직원들을 격려한 뒤 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 11일 '하반기 사랑의 공직자 헌혈 운동'에 참여한 직원들을 격려한 뒤 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 헌혈 운동은 최근 혈액 수급이 어려워지는 가운데 공직자들이 솔선수범해 생명 나눔을 실천하고자 마련했다. 시 공직자, 사회복무요원, 의정부시공무원노동조합이 자발적으로 참여해 이웃 사랑의 가치를 함께 나눴다.


헌혈 행사는 대한적십자사 서울동부혈액원과 협력해 청사 외부에 배치된 이동 헌혈 차량에서 진행됐다. 참여자들은 사전 문진 및 건강 상태를 확인한 후 안전하게 헌혈을 했다.

이날 김동근 시장은 헌혈 행사장을 방문해 참여 공직자들을 격려하고, 헌혈의 중요성을 강조했다.


김 시장은 "공직자들이 자발적으로 헌혈 운동에 동참해 준 것에 감사드린다"며 "앞으로도 생명 나눔 문화를 확산하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.


의정부시는 매년 상반기와 하반기 두 차례 헌혈 운동과 수시 헌혈 운동을 실시하고 있다. 시민들에게도 헌혈의 중요성을 알리고 자발적인 참여를 유도하기 위해 다양한 홍보 활동을 전개할 계획이다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다 "아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기