김해에 고향사랑기부하면 '토더기 패스' 발급

영남취재본부 이세령기자

입력2025.08.11 15:25

언론사 홈 구독
1년간 공영관광지 5곳 할인 혜택

경남 김해시가 김해시에 고향사랑기부금을 낸 기부자에게 관내 관광·문화시설 이용료를 할인하는 '토더기 김해패스'를 제공한다.


토더기 김해패스는 연간 10만원 이상의 고향사랑기부금을 김해시에 낸 기부자에게 제공되며 기부한 날로부터 1년간 혜택이 주어진다.

토더기 김해패스. 김해시 제공

▲한옥체험관 ▲낙동강레일파크 ▲김해문화의전당＆서부문화센터 ▲클레이아크 김해미술관 ▲아이스퀘어호텔을 이용할 때 혜택 조건에 따라 이용료나 기념품 구매비 등이 할인된다.


특히 한옥체험관과 낙동강레일파크에선 김해시민과 똑같은 혜택을 받을 수 있다.


고향사랑기부제는 자신이 주소지를 둔 곳이 아닌 다른 지역에 기부하는 제도로 연 2000만원까지 가능하다.

기부액 10만원까지는 전액, 10만원 초과는 16.5％의 세액공제는 물론, 기부금의 30％ 내에서 기부한 지역의 농축산물 등 답례품을 받을 수 있다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
