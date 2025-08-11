김병수 시장 "활기찬 조직문화 만들자"…직원들과 소통행보

김병수 김포시장,'소통으로 통하는 통통데이' 추진 일환

'멘토닝 팀' 활동 공유…도시개발사업 전반 의견 교환

김병수 김포시장이 지난 7일 '소통으로 통하는 통통데이' 추진의 일환으로 도시개발 담당 직원으로 구성된 '멘토닝 팀(도시개발! 김포의 자부심이 되도록)' 참여 직원들과 소통의 시간을 가졌다.

김병수 김포시장이 직원들과 '소통으로 통하는 통통데이'를 통해 격의 없는 소통 시간을 가졌다. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

김포시는 올해 공무원의 역량개발을 지원하기 위해 멘토링과 학습조직의 장점을 결합한 '멘토닝' 교육을 운영 중이다. 이는 조직 내 업무지식을 공유하고 구성원 간 상호학습을 촉진함으로써 조직문화 혁신과 개인성장 지원을 이루고자 하는 취지다.

이날 김병수 시장은 도시개발 관련 민원처리, 복잡한 행정절차 이행 등 현안업무의 어려움 속에서도 지속적인 직무역량 강화를 위한 직원들의 노력에 칭찬과 격려를 아끼지 않았다.

참석 직원들은 '멘토닝' 과정에서 진행 중인 팀의 학습활동을 소개하며, 김포시 발전을 위해 필수적인 도시개발의 역할과 중요성에 대해 의견을 교환했다. 또한 개발사업에 수반되는 각종 민원 등 애로사항에 대해서도 이야기를 이어갔다.

한 직원은 "시장님과 가까운 거리에서 대화할 수 있는 특별한 만남의 시간을 내어주셔서 진심으로 감사드린다"며 "이번 멘토닝 활동 참여로 직무 관련 전문지식을 습득할 수 있는 소중한 경험이 됐다"고 소감을 밝혔다.

김병수 시장은 "항상 김포시의 미래를 위해 노력하는 직원들에게 감사하다"며 "일하기 좋은 조직 그리고 편하게 소통할 수 있는 활기찬 조직문화를 만들어 가도록 계속 노력하겠다"고 말했다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



