전남개발공사, ISO45001 인증 통합관리 체계 완성

호남취재본부 심진석기자

입력2025.08.11 14:50

국제표준 통합한 안전보건경영시스템 구축

11일 KSR인증원에서 열린 인증 수여식 현장. 전남개발공사 제공

11일 KSR인증원에서 열린 인증 수여식 현장. 전남개발공사 제공

전남개발공사는 11일 KSR인증원에서 열린 인증 수여식을 통해 국제표준 ISO 45001(안전보건경영시스템) 인증을 획득했다고 밝혔다.


ISO 45001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 글로벌 안전보건경영시스템으로, 조직의 안전보건 리스크를 체계적으로 식별·평가하고, 이를 사전에 관리해 임직원 및 이해관계자의 안전을 확보하는 것을 핵심으로 한다.

전남개발공사는 지난 2020년에 산업안전보건공단의 KOSHA-MS 인증을 취득하여 안전관리 분야에 대한 체계적인 시스템을 구축·운영해왔다.


특히, 건설현장 위험성평가 컨설팅, 무재해 운동, 안전전문가 육성 프로그램 등을 통해 안전보건 수준을 지속해서 향상시켜 왔다.


공사는 이번 국제인증을 통해 글로벌 수준의 선제적인 리스크 대응 체계를 갖춤은 물론, 국내외 안전보건 기준을 동시에 충족하는 하이브리드형 안전관리체계를 완성하게 됐다.

장충모 전남개발공사 사장은 "이번 ISO 45001 인증은 안전을 최우선 가치로 삼는 전남개발공사의 의지를 대외적으로 입증한 결과다"라며 "기존 KOSHA-MS의 강점을 유지하면서도 국제 표준을 반영한 안전관리 고도화를 통해 무재해, 무사고 조직문화를 더욱 확고히 정착시켜 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

