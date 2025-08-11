국힘, 전한길 징계 개시...14일 징계 여부·수위 결정키로

선관위 "장내 질서 문란, 엄중히 조치"

국민의힘 중앙윤리위원회는 11일 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨에 대해 징계 절차에 착수했다. 징계 여부와 수위는 오는 14일 다시 회의를 열고 결정할 방침이다.

여상원 국민의힘 윤리위원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 회의를 마치고 기자들과 만나 "오늘 한 것은 징계 개시 결정"이라며 "외부적으로 나타나고 보도된, 당무감사실이 조사한 바가 맞다면 징계를 개시할 사유는 맞다"고 밝혔다.

여상원 국민의힘 중앙윤리위원회 위원장이 11일 전한길씨에 대한 징계 여부를 논의하기 위해 열리는 중앙윤리위원회의를 주재하기 서울 여의도 당사로 들어가고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

윤리위는 이날 오후 전씨에게 소명자료 제출과 윤리위 출석 내용을 담은 공문을 서명으로 보낼 예정이다. 여 위원장은 해당 절차가 2~3일가량 소요된다고 봤다.

중앙윤리위는 오는 14일 오전 10시 30분에 윤리위를 다시 열고 전씨에 대한 징계 여부와 수위를 결정한다. 여 위원장은 "오늘 예상과 달리 결과를 낼 수 없는 사정이 있었다"며 "전씨가 출석한다면 소명을 듣고, 출석하지 않으면 자료를 갖고 징계 여부와 수위를 결정할 것"이라고 말했다.

다만 징계 결과가 14일 회의에서 결정될지는 미지수다. 여 위원장은 "그날 반드시 결과가 나온다고 말할 순 없다"면서도 "지금까지 나온 자료 결과를 보면 그날 징계 수위가 나오지 않을까"라고 전망했다.

윤리위가 전씨 사태를 해당(害黨) 행위로 판단할 경우 제명, 탈당 권유, 당원권 정지, 경고, 주의 중 징계 수위를 의결할 수 있다. 여 위원장은 "위원장이 아니라 개인적인 의견이나 (징계 수위가) 그렇게 가볍진 않다"고 말했다.

이어 여 위원장은 "국민의힘은 일극 체제가 아닌 다양한 스펙트럼의 의견이 제시되는 민주적 정당"이라며 "언급하는 건 민주적으로 할 수 있다"고 언급했다. 다만 "전씨는 그날 발언할 권한이 없었다"며 "의사 표시는 민주적 절차와 방법에 의해 이뤄져야 한다"고 강조했다. 그러면서 "합동토론회가 적법한 절차에 의해 순조롭게 진행되고 있는데 자기 마음에 안 든다고 '배신자'라고 소리 지르는 행위는, 언론 보도가 맞다면 민주적 절차를 무시한 것"이라고 지적했다.

국민의힘 선거관리위원회도 이날 회의를 열고 전당대회 충돌을 막기 위한 대응책을 논의했다. 함인경 국민의힘 대변인은 회의 직후 기자들과 만나 "합동연설회장에서 장내 질서 문란 행위를 해선 안 되는데 그 부분에 대해 강한 유감을 표한다"며 "앞으로 장내 질서 논란이 발생하면 엄중히 조치할 것"이라고 밝혔다.

당 선관위는 장내에서 큰 소란을 벌이거나 다른 후보가 발언할 때 시끄럽게 방해하는 등 질서 문란 행위를 금지한다는 내용의 공고문을 행사장에 붙이기로 했다.

전씨가 언론인용 비표를 받아 취재진 자격으로 행사장에 입장한 경위에 대해선 "다른 언론사에 나눠준 비표를 이용해 들어간 것으로 파악했다"고 답했다.

앞서 전씨는 지난 8일 열린 대구에서 열린 합동연설회장에서 찬탄파(탄핵 찬성파)인 김근식 최고위원 후보 소개 영상에 자신을 비판하는 내용이 나오자 "배신자"를 연호했다. 이에 장내 분위기가 격화되면서 당원들이 서로를 향해 고성과 욕설을 내뱉는 소동이 일어났다. 전씨는 반탄파(탄핵반대파) 후보들이 나섰을 때는 "잘한다"며 호응을 유도하기도 했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



