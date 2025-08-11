성주군, '한여름밤의 음악회' 성황리 개최…전통·현대가 빚은 한여름밤 눈길

성주군은 2025년 문화예술진흥 공모사업(공연부문)에 선정된 지역 대표 공연단체 풍물굿패 어울림의 '제15회 한여름밤의 음악회'가 지난 10일 성황리에 개최됐다고 밝혔다.

풍물굿패 어울림은 1999년 창단된 전통문화예술 단체로, 문화적으로 소외된 농촌 지역에 전통문화를 꽃피우고자 꾸준히 활동해왔다.

지역 전통예술의 계승과 발전을 위해 다양한 공연, 교육, 체험 프로그램을 운영하며 군민과 함께 호흡하고 있다.

올해로 15회를 맞은 '한여름밤의 음악회'는 금회북춤, 삼도 사물놀이, 성주 두레농악 등 전통 풍물놀이 국악과 다양한 장르의 음악이 어우러져 지역 주민과 방문객 모두에게 깊은 감동과 흥겨움을 선사해 문화도시 성주의 면모를 더욱 빛냈다.

한편, 성주군은 7월 한 달 동안 성주차문화교육원의 '힐링 행복나누기', 천강문화예술연구회의 '우드버닝 체험', 스타빌 색소폰의 차별화된 공연 등 다양한 문화예술 프로그램을 선보이며 주민들로부터 큰 호응을 받았다.

지난 8일에는 별고을바람소리의 색소폰 공연이 무더운 여름날을 청아한 선율로 물들여 성주군민과 방문객들에게 특별한 시간을 선사했다.

이병환 성주군수는 "문화가 스며든 일상이 군민들의 마음을 가득 채우고 삶을 더욱 풍요롭게 만든다"며, "지속적인 관심과 지원으로 성주군만의 특색 있는 문화예술사업을 꾸준히 발전시켜 '군민중심 행복성주'를 실현해 나가겠다"고 말했다.





