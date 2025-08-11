본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

"여러분의 삶, 어떠십니까?"… 세종시, 사회조사 추진

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.11 12:38

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

12일부터 표본 1800가구

"여러분의 삶, 어떠십니까?"… 세종시, 사회조사 추진
AD
원본보기 아이콘

오는 28일까지 17일간 표본 세종시 1800가구를 대상으로 2025년 세종시 사회조사가 실시된다. 이 조사는 2014년부터 매년 실시하고 있으며, 시민의 삶의 질, 사회적 관심사항 등에 관한 주관적 만족도를 조사해 정책 수립과 연구 기초자료로 활용하고 있다.


11일 세종시에 따르면 조사 대상은 지역 내 표본으로 선정된 1800가구의 만 13세 이상 가구원이며, 조사원이 직접 가구를 방문해 조사를 진행한다. 조사 내용은 ▲개인 ▲가구와 가족 ▲노동 ▲환경 ▲행복도시 5개 부문의 63개 문항으로 구성되어 있다. 모든 응답 내용은 통계 목적 외에는 사용할 수 없도록 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의해 보호된다.

시 관계자는 "사회조사가 잘 진행될 수 있도록 조사원 방문 시 조사원증을 확인하신 후 조사에 협조해주시기 바란다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐기진 못한다 "10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연차 쓰려면 40일 전에 내세요"…아파도 못 쉬고 벌점 받는 승무원들

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기