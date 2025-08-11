"여러분의 삶, 어떠십니까?"… 세종시, 사회조사 추진

12일부터 표본 1800가구

오는 28일까지 17일간 표본 세종시 1800가구를 대상으로 2025년 세종시 사회조사가 실시된다. 이 조사는 2014년부터 매년 실시하고 있으며, 시민의 삶의 질, 사회적 관심사항 등에 관한 주관적 만족도를 조사해 정책 수립과 연구 기초자료로 활용하고 있다.

11일 세종시에 따르면 조사 대상은 지역 내 표본으로 선정된 1800가구의 만 13세 이상 가구원이며, 조사원이 직접 가구를 방문해 조사를 진행한다. 조사 내용은 ▲개인 ▲가구와 가족 ▲노동 ▲환경 ▲행복도시 5개 부문의 63개 문항으로 구성되어 있다. 모든 응답 내용은 통계 목적 외에는 사용할 수 없도록 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의해 보호된다.

시 관계자는 "사회조사가 잘 진행될 수 있도록 조사원 방문 시 조사원증을 확인하신 후 조사에 협조해주시기 바란다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





