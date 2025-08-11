본문 바로가기
대성에너지, 경산1호 수소충전소 문열어…"대구경북 지역 수소네트워크 확산"

영남취재본부 구대선기자

입력2025.08.11 10:10

대성에너지(대표이사 박문희)는 지난 8일 경북 경산시 와촌면 '경산·하양 수소충전소'에서 개소식을 개최하고, 경산시 1호 수소충전소의 본격적인 운영을 시작했다.


이번 개소식은 대성에너지와 수소에너지네트워크(하이넷)가 공동 주관했으며, 경산시 김동필 경제환경국장 등 관련기관 관계자들이 참석해 수소충전소 개소를 축하하고 충전소 시설을 관람하며 수소 사회 전환에 대한 기대를 함께 나눴다.

하이넷 임재준 부사장(왼쪽 3번째), 김동필 경산시 경제환경국장(왼쪽 4번째), 박문희 대성에너지 대표이사(오른쪽 3번째)가 개소식을 끝내고 기념촬영을 하고 있다.

하이넷 임재준 부사장(왼쪽 3번째), 김동필 경산시 경제환경국장(왼쪽 4번째), 박문희 대성에너지 대표이사(오른쪽 3번째)가 개소식을 끝내고 기념촬영을 하고 있다.

'경산·하양 수소충전소'는 대구·경북권 수소 충전 인프라 확장을 위한 주요 거점으로, 시간당 25kg의 처리용량을 갖추고 하루 승용차 60대 충전이 가능한 설비로 구축됐다. 이동식 튜브 트레일러로 수소를 공급받아 고압 압축 및 저장한 뒤, 70MPa 압력으로 수소차에 충전하는 방식으로 운영되며, 대성에너지가 직접 운영을 맡는다.

대성에너지 박문희 대표이사는 "이번 경산·하양 수소충전소는 대성에너지가 구축한 지속 가능한 에너지 시스템의 또 다른 이정표"라며 "앞으로도 대구·경북 전역의 수소 네트워크 확산에 선도적인 역할을 해나가겠다"라고 밝혔다.


한편, 대성에너지는 성서, 관음 수소충전소 운영을 통해 축적한 기술과 경험을 바탕으로 더욱 편리한 수소 충전 서비스를 제공해 앞으로 경산시와 함께 수소충전소 인프라 구축과 수소차 보급 확대에 최선을 다할 예정이다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr


