본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

국립광주과학관, 매스 아트·AI 창작 공모전

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.11 10:57

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

매스아트 8월 24일 마감…상금 440만원
AI 공모전 9월 30일 마감…상금 420만원

국립광주과학관이 11일 수학·예술·인공지능 융합 창작 공모전을 연다고 밝혔다.

국립광주과학관.

국립광주과학관.

AD
원본보기 아이콘

'제7회 매스 아트(Math Art) 작품공모전'은 '예술을 수(數)놓다'를 주제로 전국 초·중·고, 대학생, 일반인이 참여할 수 있다. 수학 기반의 실물모형, 비디오아트, 이미지 등 형태 제한 없이 공모하며, 생성형 인공지능 도구를 쓰지 않은 순수 창작물만 가능하다. 접수는 오는 24일까지며, 총 9명에게 과기정통부 장관상 등 상금 440만원을 수여한다. 수상작은 10월 17일부터 '2025 아트사이언스 페스티벌'에서 전시된다.


올해 처음 열리는 '제1회 인공지능 창작공모전'은 음악과 미술 분야를 대상으로 한다. 전국 초·중·고 재학생과 동일 연령 청소년이 참가할 수 있다. 음악 분야는 '국립광주과학관'이 포함된 가사, 밝은 배경음의 60초 내외 음원과 악보를 제출해야 한다. 미술 분야는 과학을 주제로 한 고해상도 이미지를 받는다. 생성형 AI 도구 활용을 증빙하는 프롬프트 자료를 함께 제출해야 한다.

인공지능 창작공모전 접수는 9월 30일까지다. 개인 또는 3인 이내 팀 단위로 이메일로만 접수한다. 수상자 7팀에 총 420만 원 규모의 상금을 준다. 수상작은 과학관 전시에 활용된다.


매스 아트 공모전은 방문, 우편, 이메일로 접수할 수 있다. 인공지능 창작공모전은 이메일로만 가능하다. 접수 방법과 참가 양식, 유의사항은 광주과학관 누리집에서 확인할 수 있다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연차 쓰려면 40일 전에 내세요"…아파도 못 쉬고 벌점 받는 승무원들

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기