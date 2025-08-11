국립광주과학관, 매스 아트·AI 창작 공모전

매스아트 8월 24일 마감…상금 440만원

AI 공모전 9월 30일 마감…상금 420만원

국립광주과학관이 11일 수학·예술·인공지능 융합 창작 공모전을 연다고 밝혔다.

'제7회 매스 아트(Math Art) 작품공모전'은 '예술을 수(數)놓다'를 주제로 전국 초·중·고, 대학생, 일반인이 참여할 수 있다. 수학 기반의 실물모형, 비디오아트, 이미지 등 형태 제한 없이 공모하며, 생성형 인공지능 도구를 쓰지 않은 순수 창작물만 가능하다. 접수는 오는 24일까지며, 총 9명에게 과기정통부 장관상 등 상금 440만원을 수여한다. 수상작은 10월 17일부터 '2025 아트사이언스 페스티벌'에서 전시된다.

올해 처음 열리는 '제1회 인공지능 창작공모전'은 음악과 미술 분야를 대상으로 한다. 전국 초·중·고 재학생과 동일 연령 청소년이 참가할 수 있다. 음악 분야는 '국립광주과학관'이 포함된 가사, 밝은 배경음의 60초 내외 음원과 악보를 제출해야 한다. 미술 분야는 과학을 주제로 한 고해상도 이미지를 받는다. 생성형 AI 도구 활용을 증빙하는 프롬프트 자료를 함께 제출해야 한다.

인공지능 창작공모전 접수는 9월 30일까지다. 개인 또는 3인 이내 팀 단위로 이메일로만 접수한다. 수상자 7팀에 총 420만 원 규모의 상금을 준다. 수상작은 과학관 전시에 활용된다.

매스 아트 공모전은 방문, 우편, 이메일로 접수할 수 있다. 인공지능 창작공모전은 이메일로만 가능하다. 접수 방법과 참가 양식, 유의사항은 광주과학관 누리집에서 확인할 수 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>