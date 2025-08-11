본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

화순전남대병원, 보행재활 로봇 '휴카고' 본격 운영

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.11 10:55

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
이루지 재활의학과장이 첨단 보행재활 로봇 ‘휴카고(HUCA-Go)’를 활용해 환자 맞춤 치료를 진행하고 있다. 화순전남대병원 제공

이루지 재활의학과장이 첨단 보행재활 로봇 ‘휴카고(HUCA-Go)’를 활용해 환자 맞춤 치료를 진행하고 있다. 화순전남대병원 제공

AD
원본보기 아이콘

화순전남대학교병원은 최근 첨단 보행 재활 로봇 '휴카고(HUCA-Go)'를 도입하고 본격 운영에 들어갔다고 11일 밝혔다.


이번에 도입된 로봇은 식품의약품안전처 정식 허가를 받은 로봇 보조 정형용 운동 장치다. 중추신경계 질환 및 운동 장애로 보행이 어려운 환자들이 안정된 체중 지지 상태에서 정상 보행 패턴을 회복할 수 있도록 돕는데 효과적이다.

'휴카고'는 말단 구동형(End-effector) 방식을 적용한 재활 로봇이다. 발판에 장착된 장치가 환자의 보행 의도를 실시간 감지해 보조력을 제공한다. 이를 통해 환자 상태에 맞춰 보행 속도와 보폭을 세밀하게 조절할 수 있으며, 체중부하 조절 기능을 통해 안정적이고 효율적인 재활 훈련 환경을 구현한다.


이 로봇은 조달청 주관 '혁신제품 시범구매사업'에 선정돼 공공 의료기관 혁신 모델로 주목받고 있다. 이 사업은 혁신 기술을 적용한 제품을 공공기관에 우선 도입해 성능과 효과를 검증하는 제도로, 환자 맞춤형 재활 치료의 새로운 모델이 될 것으로 기대된다.


재활 훈련 모드는 ▲자동보행 모드(스마트·매뉴얼) ▲보행보조 모드(액티브-어시스트) 등으로 구성돼 있으며, 환자의 보행 수준에 맞춘 단계별 훈련이 가능하다. 또한 비상 정지 및 자동 멈춤 기능을 갖춰 안전성을 강화했다.

이루지 재활의학과장은 "로봇은 환자의 발 움직임을 세밀하게 감지해 보폭과 속도를 조정해 주기 때문에 기존 치료보다 자연스러운 걸음걸이 회복에 도움이 될 것이다"며 "체중 지지 기능으로 안전성을 높여 환자들의 심리적 불안감도 줄일 수 있다"고 밝혔다.


민정준 병원장은 "보행 재활 로봇 도입은 중증 재활 환자 치료의 새로운 전환점이 될 것으로 기대한다"며 "첨단 장비와 전문 재활 시스템을 결합해 환자 개개인의 상태에 맞는 맞춤 치료가 가능해졌다. 앞으로도 최신 재활 기술을 적극 도입해 환자 중심의 재활 의료를 강화하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연차 쓰려면 40일 전에 내세요"…아파도 못 쉬고 벌점 받는 승무원들

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기