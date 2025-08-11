본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

'품절사태' 스타벅스, '더 멜론 오브 멜론 프라푸치노' 판매 재개

임혜선기자

입력2025.08.11 09:14

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난해 100만잔 이상 팔려, 멜론 한통 형상화
지난달 재출시 후 당일 프라푸치노 판매량 1위

스타벅스 코리아는 일시 판매 중단한 '더 멜론 오브 멜론 프라푸치노'를 11일부터 전국 매장에서 다시 판매한다고 밝혔다. 지난달 재출시 직후 인기를 끌며 품절 사태를 빚었던 메뉴다.


'품절사태' 스타벅스, '더 멜론 오브 멜론 프라푸치노' 판매 재개
AD
원본보기 아이콘

지난해 100만 잔 이상 판매된 '더 멜론 오브 멜론 프라푸치노'는 멜론 한 통을 형상화한 비주얼과 청량한 맛이 특징이다. 지난달 재출시 당일 프라푸치노 카테고리 판매량 1위를 기록하며 입소문을 탔다.

특히 무더위와 프라푸치노 출시 30주년을 기념한 '프라푸치노 30 위켄드' 이벤트로 수요가 폭발했다. 매주 금일 오후 2~5시 프라푸치노와 블렌디드 전 음료를 30% 할인, 약 일주일간 전국 상당수 매장에서 품절됐다.


스타벅스는 이에 원부재료를 긴급 확보해 이날부터 판매를 재개했다. 오는 14일까지 스타벅스 카드로 해당 제품을 결제하면 별 3개를 즉시 추가 적립하는 혜택도 제공한다.


지난달 스타벅스 프라푸치노 판매량은 전년 대비 두 배 이상 증가하며 역대 최고치를 기록했다. '프라푸치노 30 위켄드'와 함께 시럽·드리즐·자바칩 등을 적용한 '랜덤 프라푸치노'(6500원) 이벤트도 판매 호조를 이끌었다. 가장 많이 팔린 제품은 '자몽 망고 코코 프라푸치노'로, 한 달간 약 120만 잔이 판매됐다. 이어 '카페 브륄레 프라푸치노'와 '제주 말차 크림 프라푸치노'가 뒤를 이었다.

한편 '프라푸치노 30 위켄드' 이벤트는 오는 17일까지 진행된다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"김주애, 北 통치 첫 여성될 것"…NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

5000원 주고 사먹던 소금빵… "집에선 2000원이면 돼"

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

아파도 못 쉬고, 벌점 받는 승무원…고용부 행정지도 예고

트럼프 "의약품 관세 250%" 겁박에…스위스 빅2 "美 현지서 생산"

새로운 이슈 보기